Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/nedelya-858343921.html
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:03+0300
2025-06-11T03:03+0300
рабочая неделя
календарь
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/03/854625492_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_45a5a789fd65e54b96d7a4ff0ec409a9.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Трудовая неделя будет длинной, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" выходной день будет сдвинут с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября."Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", - отметила Захаренкова.После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха - с воскресенья, 2 ноября по вторник, 4 ноября (День народного единства).Желающие сократить длинную трудовую неделю могут взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Однако стоит учитывать, что если сотрудник решит отдохнуть не в те даты, которые указывались в графике отпусков, отдых необходимо согласовывать с работодателем, и он имеет право отказать. Согласие работодателя также требуется, если сотрудник решит взять отпуск за свой счет."Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. Это работающие пенсионеры (до 14 дней в году), инвалиды (до 60 дней в году) и некоторые другие категории. Также работникам предоставляется отпуск при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников", - рассказала эксперт.Кроме того, если ранее работодатель привлекал сотрудника к труду в выходной день и вместо повышенной оплаты специалист выбрал день отдыха, он может использовать этот отгул для сокращения длинной рабочей недели.
https://1prime.ru/20250609/rossija-858314044.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/03/854625492_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0c3744ead7833b4f27e1d6403bce8ba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рабочая неделя, календарь, общество , бизнес
рабочая неделя, календарь, Общество , Бизнес
03:03 11.06.2025
 
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году

Эксперт Захаренкова: в конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Алые Паруса" в Москве
Жилой комплекс Алые Паруса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Трудовая неделя будет длинной, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" выходной день будет сдвинут с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
"Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", - отметила Захаренкова.
После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха - с воскресенья, 2 ноября по вторник, 4 ноября (День народного единства).
Желающие сократить длинную трудовую неделю могут взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Однако стоит учитывать, что если сотрудник решит отдохнуть не в те даты, которые указывались в графике отпусков, отдых необходимо согласовывать с работодателем, и он имеет право отказать. Согласие работодателя также требуется, если сотрудник решит взять отпуск за свой счет.
"Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. Это работающие пенсионеры (до 14 дней в году), инвалиды (до 60 дней в году) и некоторые другие категории. Также работникам предоставляется отпуск при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников", - рассказала эксперт.
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России
9 июня, 00:22
Кроме того, если ранее работодатель привлекал сотрудника к труду в выходной день и вместо повышенной оплаты специалист выбрал день отдыха, он может использовать этот отгул для сокращения длинной рабочей недели.
 
рабочая неделякалендарьОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала