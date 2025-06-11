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Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:03+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Трудовая неделя будет длинной, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" выходной день будет сдвинут с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября."Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", - отметила Захаренкова.После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха - с воскресенья, 2 ноября по вторник, 4 ноября (День народного единства).Желающие сократить длинную трудовую неделю могут взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Однако стоит учитывать, что если сотрудник решит отдохнуть не в те даты, которые указывались в графике отпусков, отдых необходимо согласовывать с работодателем, и он имеет право отказать. Согласие работодателя также требуется, если сотрудник решит взять отпуск за свой счет."Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. Это работающие пенсионеры (до 14 дней в году), инвалиды (до 60 дней в году) и некоторые другие категории. Также работникам предоставляется отпуск при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников", - рассказала эксперт.Кроме того, если ранее работодатель привлекал сотрудника к труду в выходной день и вместо повышенной оплаты специалист выбрал день отдыха, он может использовать этот отгул для сокращения длинной рабочей недели.
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рабочая неделя, календарь, общество , бизнес
рабочая неделя, календарь, Общество , Бизнес
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
Эксперт Захаренкова: в конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Осенью россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Трудовая неделя будет длинной, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" выходной день будет сдвинут с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
"Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", - отметила Захаренкова.
После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха - с воскресенья, 2 ноября по вторник, 4 ноября (День народного единства).
Желающие сократить длинную трудовую неделю могут взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Однако стоит учитывать, что если сотрудник решит отдохнуть не в те даты, которые указывались в графике отпусков, отдых необходимо согласовывать с работодателем, и он имеет право отказать. Согласие работодателя также требуется, если сотрудник решит взять отпуск за свой счет.
"Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. Это работающие пенсионеры (до 14 дней в году), инвалиды (до 60 дней в году) и некоторые другие категории. Также работникам предоставляется отпуск при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников", - рассказала эксперт.
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России
Кроме того, если ранее работодатель привлекал сотрудника к труду в выходной день и вместо повышенной оплаты специалист выбрал день отдыха, он может использовать этот отгул для сокращения длинной рабочей недели.