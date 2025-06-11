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Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней

Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней - 11.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней

Российский рынок акций после снижения предыдущих дней немного повысился по итогам основных торгов среды на фоне ослабевшего рубля и роста цен на нефть, следует... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T20:00+0300

2025-06-11T20:00+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после снижения предыдущих дней немного повысился по итогам основных торгов среды на фоне ослабевшего рубля и роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,4% - до 2733,20 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,2% - до 1147,53 пункта, долларовый РТС - на 0,11%, до 1089,86 пункта. Валютные индексы опустились на фоне ощутимого ослабления рубля к юаню и к доллару. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько сократил темпы роста - до 0,11%. Рынок в боковике Российский рынок акций в основную сессию среды колебался преимущественно в небольшом плюсе, удерживаясь выше отметки 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. "В итоге индекс Мосбиржи в среду немного повысился. Поддержку рынку оказало ослабление рубля и продолжающийся рост нефтяных цен. Давление оказывает факт предстоящих выходных в связи с празднованием Дня России, что не способствует росту торговой активности", - комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Русгидро" (+4,3%), "Фосагро" (+2%), ПИКа (+2%), "Совкомфлота" (+1,9%). Упали в цене бумаги ВК (-4,1%), "Россетей" (-1,2%). Стоимость нефти к 19.37 мск росла на 2,2% - до 68,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,6 пункта. Прогнозы В пятницу в связи с длинными выходными в стране ожидается более низкая активность инвесторов и пониженные торговые обороты на рынке, говорит Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Прогнозный торговый диапазон на пятницу, 13 июня, по индексу Мосбиржи с условием нейтральной новостной повестки – 2700-2790 пунктов", - добавил он. Рокотянская ожидает движение индекса Мосбиржи до конца недели в диапазоне 2700–2730 пунктов.

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рынок, акции, торги, москва, сша, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"