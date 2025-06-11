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Курс рубля ощутимо снизился к юаню на Мосбирже - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Курс рубля ощутимо снизился к юаню на Мосбирже
Курс рубля ощутимо снизился к юаню на Мосбирже - 11.06.2025, ПРАЙМ
Курс рубля ощутимо снизился к юаню на Мосбирже
Курс рубля в среду ощутимо снизился по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты тестировал психологический уровень сопротивления росту 11... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T21:31+0300
2025-06-11T21:31+0300
экономика
рынок
торги
москва
сша
елена кожухова
наталья ващелюк
ук альфа-капитал
ик "велес капитал"
ук "первая"
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в среду ощутимо снизился по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты тестировал психологический уровень сопротивления росту 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 15 копеек, до 10,96 рубля. В течение дня он колебался в рамках 10,85-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,55 рубля. Рубль под давлением Юань в среду на Мосбирже ощутимо повышался по отношению к рублю. Китайская валюта продолжила попытки тестирования ключевой отметки 11 рублей, поднималась в течение сессии выше нее, однако не смогла по итогам дня закрепиться там. "Российский рубль снизился. При этом не появлялось каких-либо новостей или поводов. Вероятно, банки и крупные инвесторы просто ищут точку равновесия перед длинными выходными в России", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 21.09 мск росла на 3,5%, до 69,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,55%, до 98,55 пункта. Прогнозы Рубль к юаню на Мосбирже вечером коррекционно упал, потеряв более 1%, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Тем не менее, российская валюта в целом сохраняет силу, несмотря на геополитическую напряженность и угрозу введения новых санкций", - добавляет она. В ближайшие дни курс курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 рубля, а юаня – 10,8-11,4 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". В четверг на Мосбирже выходной, торгов не будет, а в пятницу торги будут проходить в штатном режиме, напоминает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз до конца недели: движение в диапазонах 78,6–79,5 рубля за доллар и 10,85-11,08 рубля за юань", - добавляет она.
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рынок, торги, москва, сша, елена кожухова, наталья ващелюк, ук альфа-капитал, ик "велес капитал", ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, США, Елена Кожухова, Наталья Ващелюк, УК Альфа-Капитал, ИК "ВЕЛЕС Капитал", УК "Первая"
21:31 11.06.2025
 
Курс рубля ощутимо снизился к юаню на Мосбирже

Рубль в среду ощутимо снизился к юаню на Московской бирже

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в среду ощутимо снизился по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты тестировал психологический уровень сопротивления росту 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 15 копеек, до 10,96 рубля. В течение дня он колебался в рамках 10,85-11,04 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,55 рубля.

Рубль под давлением

Юань в среду на Мосбирже ощутимо повышался по отношению к рублю. Китайская валюта продолжила попытки тестирования ключевой отметки 11 рублей, поднималась в течение сессии выше нее, однако не смогла по итогам дня закрепиться там.
"Российский рубль снизился. При этом не появлялось каких-либо новостей или поводов. Вероятно, банки и крупные инвесторы просто ищут точку равновесия перед длинными выходными в России", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость нефти к 21.09 мск росла на 3,5%, до 69,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,55%, до 98,55 пункта.

Прогнозы

Рубль к юаню на Мосбирже вечером коррекционно упал, потеряв более 1%, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Тем не менее, российская валюта в целом сохраняет силу, несмотря на геополитическую напряженность и угрозу введения новых санкций", - добавляет она.
В ближайшие дни курс курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 рубля, а юаня – 10,8-11,4 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
В четверг на Мосбирже выходной, торгов не будет, а в пятницу торги будут проходить в штатном режиме, напоминает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз до конца недели: движение в диапазонах 78,6–79,5 рубля за доллар и 10,85-11,08 рубля за юань", - добавляет она.
Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Биржи Европы в основном закрылись в минусе
20:38
 
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