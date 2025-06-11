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Опрос показал, какой шашлык предпочитают россияне - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, какой шашлык предпочитают россияне
Опрос показал, какой шашлык предпочитают россияне - 11.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, какой шашлык предпочитают россияне
Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:17+0300
2025-06-11T03:17+0300
бизнес
экономика
общество
москва
superjob
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей страны, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Самый популярный шашлык в России - свиной, его выбирают 43% россиян: "Лучший шашлык из свинины - шейная часть", - полагают респонденты. Для исследования всего опросили 1600 человек. На втором месте - курица, ее предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (14%). Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (4%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Затруднились с ответом 4%. "Не любят шашлыки всего 4% опрошенных", - узнали эксперты. Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у россиянок на первом месте - свинина). Особенно же популярна свинина у россиян старше 45 лет - это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (18%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (28%).
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192
40
192
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5
4.7
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40
бизнес, общество , москва, superjob
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, SuperJob
03:17 11.06.2025
 
Опрос показал, какой шашлык предпочитают россияне

SuperJob: большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение свинине

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей страны, выяснили для РИА Новости в SuperJob.
"Самый популярный шашлык в России - свиной, его выбирают 43% россиян: "Лучший шашлык из свинины - шейная часть", - полагают респонденты. Для исследования всего опросили 1600 человек.
На втором месте - курица, ее предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (14%). Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (4%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Затруднились с ответом 4%.
"Не любят шашлыки всего 4% опрошенных", - узнали эксперты.
Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у россиянок на первом месте - свинина).
Особенно же популярна свинина у россиян старше 45 лет - это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (18%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (28%).
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАSuperJob
 
 
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