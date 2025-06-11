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Путин провел совещание по госпрограмме вооружений - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Путин провел совещание по госпрограмме вооружений
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений - 11.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений
Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли. | 11.06.2025, ПРАЙМ
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вооружения
россия
владимир путин
андрей белоусов
денис мантуров
армия
вооружение
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли.Основные заявления президента:&quot;Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов&quot;.На совещании в Кремле присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.
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россия, владимир путин, андрей белоусов, денис мантуров, армия, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, армия, вооружение
21:09 11.06.2025 (обновлено: 21:39 11.06.2025)
 
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений

Путин провел совещание по вопросам государственной программй вооружений

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли.
Основные заявления президента:
  • госпрограмма вооружений 2027-2036 гг будет ориентиром развития системы вооружений, должна стать основой для долгосрочных планов ОПК;
  • особое внимание следует уделить ядерной триаде, она остается гарантом обеспечения суверенитета России;
  • нужно сделать акцент на создании самых современных систем вооружения, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%;
  • оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства за последние годы;
  • в госпрограмме вооружения надо предусмотреть комплекс мер по модернизации и ремонту;
  • госпрограмму вооружений надо увязать по срокам с программой развития ОПК;
  • средства на защиту баз и аэродромов от новых видов оружия нужно прописать в госпрограмме отдельной строкой.

"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
На совещании в Кремле присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.
 
ВооруженияРОССИЯВладимир ПутинАндрей БелоусовДенис Мантуровармиявооружение
 
 
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