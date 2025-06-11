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Путин провел совещание по госпрограмме вооружений

Путин провел совещание по госпрограмме вооружений - 11.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел совещание по госпрограмме вооружений

Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T21:09+0300

2025-06-11T21:09+0300

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вооружения

россия

владимир путин

андрей белоусов

денис мантуров

армия

вооружение

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли.Основные заявления президента:"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".На совещании в Кремле присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, андрей белоусов, денис мантуров, армия, вооружение