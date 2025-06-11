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Путин провел совещание по госпрограмме вооружений
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений - 11.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений
Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T21:09+0300
2025-06-11T21:09+0300
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вооружения
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армия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли.Основные заявления президента:"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".На совещании в Кремле присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.
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россия, владимир путин, андрей белоусов, денис мантуров, армия, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, армия, вооружение
Путин провел совещание по госпрограмме вооружений
Путин провел совещание по вопросам государственной программй вооружений
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений на период 2027-2036 годов и дал поручения по развитию отрасли.
Основные заявления президента:
- госпрограмма вооружений 2027-2036 гг будет ориентиром развития системы вооружений, должна стать основой для долгосрочных планов ОПК;
- особое внимание следует уделить ядерной триаде, она остается гарантом обеспечения суверенитета России;
- нужно сделать акцент на создании самых современных систем вооружения, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%;
- оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства за последние годы;
- в госпрограмме вооружения надо предусмотреть комплекс мер по модернизации и ремонту;
- госпрограмму вооружений надо увязать по срокам с программой развития ОПК;
- средства на защиту баз и аэродромов от новых видов оружия нужно прописать в госпрограмме отдельной строкой.
"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".
На совещании в Кремле присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.