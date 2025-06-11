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Белый дом: США не начинали пересмотр контрактов с SpaceX - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Белый дом: США не начинали пересмотр контрактов с SpaceX
Белый дом: США не начинали пересмотр контрактов с SpaceX - 11.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом: США не начинали пересмотр контрактов с SpaceX
Власти США не предпринимают никаких шагов по пересмотру федеральных контрактов с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX, заявила в среду... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T22:06+0300
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дональд трамп
spacex
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ВАШИНГТОН, 11 июн – ПРАЙМ. Власти США не предпринимают никаких шагов по пересмотру федеральных контрактов с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В этом направлении никаких действий не предпринимается", — сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Комментируя отношения между президентом США Дональдом Трампом и Маском, Левитт отметила, что глава государства обратил внимание на утреннюю публикацию Маска о примирении и положительно ее воспринял. На прошлой неделе после публичной перепалки Трамп заявил, что Маск "просто сошел с ума" после ухода с госслужбы, и добавил, что отмена контрактов и субсидий для компаний предпринимателя была бы самым простым способом сэкономить деньги для бюджета США.
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бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, spacex
Бизнес, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, SpaceX
22:06 11.06.2025 (обновлено: 22:07 11.06.2025)
 
Белый дом: США не начинали пересмотр контрактов с SpaceX

Белый дом: США не предпринимают шагов по пересмотру контрактов с SpaceX

© flickr.com / SpaceXСтарт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017
Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© flickr.com / SpaceX
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ВАШИНГТОН, 11 июн – ПРАЙМ. Власти США не предпринимают никаких шагов по пересмотру федеральных контрактов с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В этом направлении никаких действий не предпринимается", — сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Комментируя отношения между президентом США Дональдом Трампом и Маском, Левитт отметила, что глава государства обратил внимание на утреннюю публикацию Маска о примирении и положительно ее воспринял.
На прошлой неделе после публичной перепалки Трамп заявил, что Маск "просто сошел с ума" после ухода с госслужбы, и добавил, что отмена контрактов и субсидий для компаний предпринимателя была бы самым простым способом сэкономить деньги для бюджета США.
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ
19:46
 
БизнесСШАВАШИНГТОНДональд ТрампSpaceX
 
 
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