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В США неожиданно высказались об отношениях с Россией
В США неожиданно высказались об отношениях с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
В США неожиданно высказались об отношениях с Россией
Сотрудничество между Россией и США по иранской ядерной программе может улучшить двусторонние отношения и снизить риск конфликтов, говорится в публикации издания | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:55+0300
2025-06-11T09:55+0300
2025-06-11T09:55+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество между Россией и США по иранской ядерной программе может улучшить двусторонние отношения и снизить риск конфликтов, говорится в публикации издания The American Conservative."Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности", - сказано в статье.Отмечается, что общие усилия по нераспространению ядерного оружия могут положительно отразиться на глобальной дипломатии.Ранее российская сторона выразила готовность помочь обеим сторонам достичь соглашения, включая вывоз избыточного ядерного топлива из Ирана для дальнейшего использования в области энергетики.
https://1prime.ru/20250606/satellite-858286631.html
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россия, сша
В США неожиданно высказались об отношениях с Россией
TAC: взаимодействие России и США по Ирану может улучшить двусторонние отношения
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Сотрудничество между Россией и США по иранской ядерной программе может улучшить двусторонние отношения и снизить риск конфликтов, говорится в публикации издания The American Conservative
.
"Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности", - сказано в статье.
Отмечается, что общие усилия по нераспространению ядерного оружия могут положительно отразиться на глобальной дипломатии.
Ранее российская сторона выразила готовность помочь обеим сторонам достичь соглашения, включая вывоз избыточного ядерного топлива из Ирана для дальнейшего использования в области энергетики.
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников