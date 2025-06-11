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Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии
Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии - 11.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии
Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:51+0300
2025-06-11T10:51+0300
2025-06-11T10:51+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. "Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин. Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать. "Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.
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россия, сша, запад, тулси габбард
Политика, РОССИЯ, США, ЗАПАД, Тулси Габбард
Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии
Эксперт Блохин: разговоры о ядерном сценарии ведут к нормализации отношений РФ и США
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами.
"Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин.
Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать.
"Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.
Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению