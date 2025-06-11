https://1prime.ru/20250611/otnosheniya-858396668.html

Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии

Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии - 11.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал слова главы нацразведки США о ядерном сценарии

Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:51+0300

2025-06-11T10:51+0300

2025-06-11T10:51+0300

политика

россия

сша

запад

тулси габбард

https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Разговоры о ядерном сценарии уничтожения мира ведутся с одной целью, чтобы стабилизировать отношения России и США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. "Разговоры, на самом деле, об этом сценарии идут с одной целью. С целью нормализации отношений с Россией. На Россию и США приходится более 90% всего ядерного потенциала и мирового. И нет в мире отношений более важных, чем отношения двух государств", - отметил Блохин. Он отметил, что Габбард относится к реалистам, а не к "политическим ястребам". Таким образом, глава нацрзаведки США говорит о таком сценарии, чтобы на самом деле его избежать. "Очевидно, что Запад не рискнет своим существованием, своими богатствами, выходом из зоны комфорта ради Украины", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250611/ssha-858390960.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, запад, тулси габбард