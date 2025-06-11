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Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T19:33+0300
2025-06-11T19:33+0300
2025-06-11T19:34+0300
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БЕРЛИН, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен. "Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
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мировая экономика, россия, берлин, германия, дания, фридрих мерц, роберт фицо
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Берлин, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Фридрих Мерц, Роберт Фицо
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Канцлер Германии Мерц: 18-й пакет санкций против России примут не позднее следующей недели
БЕРЛИН, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
"Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
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