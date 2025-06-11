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Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T19:33+0300
2025-06-11T19:34+0300
экономика
мировая экономика
россия
берлин
германия
дания
фридрих мерц
роберт фицо
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БЕРЛИН, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен. "Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
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мировая экономика, россия, берлин, германия, дания, фридрих мерц, роберт фицо
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Берлин, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Фридрих Мерц, Роберт Фицо
19:33 11.06.2025 (обновлено: 19:34 11.06.2025)
 
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе

Канцлер Германии Мерц: 18-й пакет санкций против России примут не позднее следующей недели

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
"Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Вчера, 16:53
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБерлинГЕРМАНИЯДАНИЯФридрих МерцРоберт Фицо
 
 
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