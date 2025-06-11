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Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе

Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T19:33+0300

2025-06-11T19:33+0300

2025-06-11T19:34+0300

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БЕРЛИН, 11 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что 18-й пакет санкций против Российской Федерации будет принят не позднее следующей недели, соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен. "Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если всё пойдёт по плану, он будет принят уже на следующей неделе", - сказал Мерц, пресс-конференция транслировалась на сайте кабмина. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.

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мировая экономика, россия, берлин, германия, дания, фридрих мерц, роберт фицо