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Счетная палата оценила эффективность строительства Севастопольской больницы

Счетная палата оценила эффективность строительства Севастопольской больницы - 11.06.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила эффективность строительства Севастопольской больницы

Счетная палата России отмечает низкую эффективность реализации строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи: по госконтракту первоначальная... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T00:22+0300

2025-06-11T00:22+0300

2025-06-11T00:22+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Счетная палата России отмечает низкую эффективность реализации строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи: по госконтракту первоначальная сдача объекта планировалась на конец 2021 года, сейчас - на конец 2026 года, при этом техническая готовность больницы на начало 2025 года составила 16,1%, и с учетом этого существует риск дальнейшего переноса сроков строительства, следует из материалов ведомства. Строительство Севастопольской больницы осуществляется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", напоминает Счетная палата. Заказчиком строительства выступает ГКУ Севастополя "Единая дирекция капитального строительства", а единственным исполнителем работ определено ООО "РТ-СоцСтрой". Счетная палата доложила об итогах проверки президенту РФ Владимиру Путину. "Первоначальный предельный срок строительства объекта был установлен – 31 декабря 2021 года. Срок строительства Севастопольской больницы неоднократно переносился. Дорожной картой срок ввода объекта в эксплуатацию установлен – IV квартал 2026 года. Низкая техническая готовность объекта (по состоянию на 1 января 2025 года составляет 16,1 %) и недостаточные темпы строительства свидетельствуют о сохранении риска незавершения строительства объекта в 2026 году и, как следствие, удорожании стоимости его строительства", - говорится в отчете ведомства. По состоянию на 1 января 2025 года общий объем выполненных и принятых работ на объекте составил 1,8 миллиарда рублей. При этом исполнителю было перечислено 5,3 миллиарда рублей, включая неиспользованный аванс в размере 3,5 миллиарда рублей, отмечает Счетная палата. "Основная причина срыва сроков строительства связана с отсутствием у ООО "РТ-СоцСтрой" необходимых трудовых и материально-технических ресурсов для исполнения возложенных на него функций единственного исполнителя и выполнения обязательств по контракту. В результате все работы на объекте осуществлялись силами субподрядных организаций", - отмечается в материалах. Вместе с тем, Счетная палата также выявила различные нарушения и недостатки, допущенные в ходе строительства, в том числе завышение стоимости работ по утилизации отходов на сумму 104,8 миллиона рублей, завышение непредвиденных расходов на 406,2 миллиона рублей, существенное изменение проектной документации без прохождения повторной госэкспертизы и другие. В адрес ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" и ООО "РТ-СоцСтрой" направлены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений. Среди них, в частности, обеспечение возврата аванса в сумме 31,85 миллиона рублей, выплаченного по договору на поставку оборудования, заключенному с ООО "Швабе-Москва".

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бизнес, финансы, москва, рф, владимир путин, счетная палата