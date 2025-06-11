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В Палестине назвали захват судна с активистами в Газе преступлением

В Палестине назвали захват судна с активистами в Газе преступлением - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Палестине назвали захват судна с активистами в Газе преступлением

Захват израильской армией судна "Мадлен" с иностранными активистами на борту в международных водах на пути в сектор Газа с гуманитарным грузом является... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T03:08+0300

2025-06-11T03:08+0300

2025-06-11T03:08+0300

общество

мировая экономика

газа

израиль

грета тунберг

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БЕЙРУТ, 11 июн - ПРАЙМ. Захват израильской армией судна "Мадлен" с иностранными активистами на борту в международных водах на пути в сектор Газа с гуманитарным грузом является преступлением и примером морского пиратства, сказал РИА Новости президент Международного комитета защиты палестинского народа Салах Абдель Ати. "То, чему подверглись активисты на борту "Мадлен" со стороны израильской армии, является преступлением, морским пиратством и похищением людей в дополнение к совершаемым Израилем военным преступлениям и нарушению прав человека", - отметил Абдель Ати. По его словам, отправка "Мадлен" в Газу проливает свет на блокаду и голод, которые испытывают жители сектора Газа в результате продолжения военных действий на протяжении 20 месяцев. "Активисты на этом судне встряхнули международное общественное мнение на фоне международного бессилия и молчания, показав, что страны и народы мира могут сделать гораздо больше, предпринимая конкретные шаги, не просто осуждать и порицать, а участвовать в народных движениях в своих собственных странах", - считает глава комитета. По его мнению, международному сообществу пора прекратить политику двойных стандартов и избирательного применения международного права и ввести санкции против Израиля, а также начать его бойкот. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая известную шведскую активистку Грету Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

газа

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общество , мировая экономика, газа, израиль, грета тунберг