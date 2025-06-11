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Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35

Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 - 11.06.2025, ПРАЙМ

Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35

Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:58+0300

2025-06-11T08:58+0300

2025-06-11T08:59+0300

вооружения

бизнес

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пит хегсет

lockheed martin

f-35 lightning ii

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем планировало ранее, передает агентство Блумберг. "В запросе министерства обороны на закупки, направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов", - пишет агентство. Оно отмечает, что более низкая цель по закупке истребителей может объясняться стремлением главы Пентагона США Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет. Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin. Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить 3,5 миллиарда долларов на приобретение F-35 и еще 531 миллион долларов на закупку комплектующих для них.

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бизнес, сша, пит хегсет, lockheed martin, f-35 lightning ii