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Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 - 11.06.2025, ПРАЙМ
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:58+0300
2025-06-11T08:58+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем планировало ранее, передает агентство Блумберг. "В запросе министерства обороны на закупки, направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов", - пишет агентство. Оно отмечает, что более низкая цель по закупке истребителей может объясняться стремлением главы Пентагона США Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет. Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin. Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить 3,5 миллиарда долларов на приобретение F-35 и еще 531 миллион долларов на закупку комплектующих для них.
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бизнес, сша, пит хегсет, lockheed martin, f-35 lightning ii
Вооружения, Бизнес, США, Пит Хегсет, Lockheed Martin, F-35 Lightning II
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
Bloomberg: Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у Lockheed Martin
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, теперь минобороны США хочет приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем планировало ранее, передает агентство Блумберг.
"В запросе министерства обороны на закупки, направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов", - пишет агентство.
Оно отмечает, что более низкая цель по закупке истребителей может объясняться стремлением главы Пентагона США Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет.
Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin.
Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить 3,5 миллиарда долларов на приобретение F-35 и еще 531 миллион долларов на закупку комплектующих для них.
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