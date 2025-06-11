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Китай и страны Африки призвали США вернуться на путь торговых переговоров - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай и страны Африки призвали США вернуться на путь торговых переговоров
Китай и страны Африки призвали США вернуться на путь торговых переговоров - 11.06.2025, ПРАЙМ
Китай и страны Африки призвали США вернуться на путь торговых переговоров
КНР и страны Африки призывают США вернуться на путь переговоров для разрешения торговых разногласий на основе равноправия и взаимного уважения, говорится в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:17+0300
2025-06-11T11:17+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 11 июн - ПРАЙМ. КНР и страны Африки призывают США вернуться на путь переговоров для разрешения торговых разногласий на основе равноправия и взаимного уважения, говорится в тексте совместной декларации Китая и представителей 53 стран Африки "о сохранении единства и сотрудничества между странами глобального Юга". Ранее в китайском городе Чанша началась министерская встреча координаторов реализации итогов Форума китайско-африканского сотрудничества. В совместной декларации, текст которой опубликовал в среду МИД КНР, отмечается, что "некоторые страны пытаются использовать тарифы как средство воздействия на существующий международный торгово-экономический порядок", что наносит ущерб интересам международного сообщества. "Мы призываем все страны, особенно Соединенные Штаты, вернуться на правильный путь переговоров и разрешения торговых разногласий на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", - говорится в документе. Как подчеркивается в декларации, африканская сторона "ценит мужество и решимость Китая защищать международную справедливость и беспристрастность, поддерживать международный экономический и торговый порядок". Китайская сторона, как говорится в тексте, высоко ценит то, что африканские страны придерживаются основных принципов суверенитета, справедливости, а также придерживаются общей позиции перед лицом внешнего давления. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В среду представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры в Лондоне. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
11:17 11.06.2025
 
Китай и страны Африки призвали США вернуться на путь торговых переговоров

Китай и страны Африки призвали США вернуться на правильный путь торговых переговоров

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© fotolia.com / believeinme33
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ПЕКИН, 11 июн - ПРАЙМ. КНР и страны Африки призывают США вернуться на путь переговоров для разрешения торговых разногласий на основе равноправия и взаимного уважения, говорится в тексте совместной декларации Китая и представителей 53 стран Африки "о сохранении единства и сотрудничества между странами глобального Юга".
Ранее в китайском городе Чанша началась министерская встреча координаторов реализации итогов Форума китайско-африканского сотрудничества.
В совместной декларации, текст которой опубликовал в среду МИД КНР, отмечается, что "некоторые страны пытаются использовать тарифы как средство воздействия на существующий международный торгово-экономический порядок", что наносит ущерб интересам международного сообщества.
"Мы призываем все страны, особенно Соединенные Штаты, вернуться на правильный путь переговоров и разрешения торговых разногласий на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
Как подчеркивается в декларации, африканская сторона "ценит мужество и решимость Китая защищать международную справедливость и беспристрастность, поддерживать международный экономический и торговый порядок". Китайская сторона, как говорится в тексте, высоко ценит то, что африканские страны придерживаются основных принципов суверенитета, справедливости, а также придерживаются общей позиции перед лицом внешнего давления.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В среду представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры в Лондоне. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
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ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд Трамп
 
 
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