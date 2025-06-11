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Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:41+0300
2025-06-11T12:41+0300
политика
россия
общество
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как вы видите, этот диалог (между РФ и США - ред.) продолжается", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также сделал следующие заявления:"Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - отметил Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро.
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россия, общество , сша, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Дмитрий Песков
12:41 11.06.2025
 
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков

Песков: диалог между Россией и США продолжается

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Как вы видите, этот диалог (между РФ и США - ред.) продолжается", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента также сделал следующие заявления:
  • в отношениях России и США есть много "завалов", вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа по выстраиванию диалога началась;
  • Москва и Вашингтон напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей во взаимных отношениях;
  • новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств;
"Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - отметил Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро.
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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