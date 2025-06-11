https://1prime.ru/20250611/peskov-858404368.html

Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков

Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ

Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков

Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:41+0300

2025-06-11T12:41+0300

2025-06-11T12:41+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как вы видите, этот диалог (между РФ и США - ред.) продолжается", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также сделал следующие заявления:"Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - отметил Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро.

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