https://1prime.ru/20250611/peskov-858404368.html
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:41+0300
2025-06-11T12:41+0300
2025-06-11T12:41+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как вы видите, этот диалог (между РФ и США - ред.) продолжается", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также сделал следующие заявления:"Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД", - отметил Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил журналистам о том, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро.
https://1prime.ru/20250611/otnosheniya-858394403.html
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Дмитрий Песков
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
Песков: диалог между Россией и США продолжается