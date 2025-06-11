https://1prime.ru/20250611/peskov-858404564.html

Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков

Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ

Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков

Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:44+0300

2025-06-11T12:44+0300

2025-06-11T12:48+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил надежду со стороны России, что Украина выполнит договоренности по обмену, достигнутые ранее на переговорах в Стамбуле.В свою очередь, Россия готова выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства и договоренности, добавил пресс-секретарь."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.

https://1prime.ru/20250611/peskov-858404368.html

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россия, украина, дмитрий песков