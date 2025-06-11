https://1prime.ru/20250611/peskov-858404564.html
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков
Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:44+0300
2025-06-11T12:44+0300
2025-06-11T12:48+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил надежду со стороны России, что Украина выполнит договоренности по обмену, достигнутые ранее на переговорах в Стамбуле.В свою очередь, Россия готова выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства и договоренности, добавил пресс-секретарь."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
https://1prime.ru/20250611/peskov-858404368.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков
Песков: Россия надеется, что Украина выполнит стамбульские договоренности по передаче тел
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду со стороны России, что Украина выполнит договоренности по обмену, достигнутые ранее на переговорах в Стамбуле.
В свою очередь, Россия готова выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства и договоренности, добавил пресс-секретарь.
"У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков