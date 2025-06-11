Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250611/peskov-858404564.html
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков
Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:44+0300
2025-06-11T12:48+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/08/858305201_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_50f628934c7a7a63a49ed75675e11baa.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил надежду со стороны России, что Украина выполнит договоренности по обмену, достигнутые ранее на переговорах в Стамбуле.В свою очередь, Россия готова выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства и договоренности, добавил пресс-секретарь."У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
https://1prime.ru/20250611/peskov-858404368.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/08/858305201_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_7935a15ee47b861f27ad96bc2ab80dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:44 11.06.2025 (обновлено: 12:48 11.06.2025)
 
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков

Песков: Россия надеется, что Украина выполнит стамбульские договоренности по передаче тел

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Контакты российской стороны с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду со стороны России, что Украина выполнит договоренности по обмену, достигнутые ранее на переговорах в Стамбуле.
В свою очередь, Россия готова выполнить взятые на себя в Стамбуле обязательства и договоренности, добавил пресс-секретарь.
"У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - сказал Песков журналистам на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
12:41
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала