https://1prime.ru/20250611/peskov-858404887.html

Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса

Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса - 11.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:51+0300

2025-06-11T12:51+0300

2025-06-11T12:51+0300

энергетика

россия

иран

москва

дмитрий песков

сергей рябков

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном. "У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.

https://1prime.ru/20250606/satellite-858286631.html

иран

москва

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россия, иран, москва, дмитрий песков, сергей рябков