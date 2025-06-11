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Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса
Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса - 11.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:51+0300
2025-06-11T12:51+0300
2025-06-11T12:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном. "У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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россия, иран, москва, дмитрий песков, сергей рябков
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Дмитрий Песков, Сергей Рябков
Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса
Песков: Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном.
"У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников