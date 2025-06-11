Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России" - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/poezd-858387205.html
Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"
Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России" - 11.06.2025, ПРАЙМ
Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"
Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, войдет в "Книгу рекордов России" за самое большое количество мест... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T00:19+0300
2025-06-11T00:19+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858387205.jpg?1749590374
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, войдет в "Книгу рекордов России" за самое большое количество мест для пассажиров, сообщили РИА Новости в РЖД. "В среду, 11 июня, с Ленинградского вокзала Москвы скоростной двухэтажный поезд №744 "Аврора" отправится в Санкт-Петербург с 18 вагонами в составе, в которых будет перевезено 1504 пассажира. Таким образом "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"!", - сообщили в РЖД. Рекорд, рассказали в компании, зафиксируют в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". Вручение диплома пройдет в торжественной обстановке. Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" отправился в свой первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года. Состав курсирует ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Здесь есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором. Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
00:19 11.06.2025
 
Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"

РЖД: скоростной поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, войдет в "Книгу рекордов России" за самое большое количество мест для пассажиров, сообщили РИА Новости в РЖД.
"В среду, 11 июня, с Ленинградского вокзала Москвы скоростной двухэтажный поезд №744 "Аврора" отправится в Санкт-Петербург с 18 вагонами в составе, в которых будет перевезено 1504 пассажира. Таким образом "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"!", - сообщили в РЖД.
Рекорд, рассказали в компании, зафиксируют в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". Вручение диплома пройдет в торжественной обстановке.
Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" отправился в свой первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года. Состав курсирует ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут.
Здесь есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB.
Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.
Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала