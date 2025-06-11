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Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"

Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России" - 11.06.2025, ПРАЙМ

Поезд "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"

Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, войдет в "Книгу рекордов России" за самое большое количество мест... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T00:19+0300

2025-06-11T00:19+0300

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, войдет в "Книгу рекордов России" за самое большое количество мест для пассажиров, сообщили РИА Новости в РЖД. "В среду, 11 июня, с Ленинградского вокзала Москвы скоростной двухэтажный поезд №744 "Аврора" отправится в Санкт-Петербург с 18 вагонами в составе, в которых будет перевезено 1504 пассажира. Таким образом "Аврора" войдет в "Книгу рекордов России"!", - сообщили в РЖД. Рекорд, рассказали в компании, зафиксируют в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". Вручение диплома пройдет в торжественной обстановке. Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" отправился в свой первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года. Состав курсирует ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Здесь есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором. Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.

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