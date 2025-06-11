https://1prime.ru/20250611/polsha-858396988.html

Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск

Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск - 11.06.2025, ПРАЙМ

Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск

Коалиционное правительство Польши в первый год своей работы повысило траты на оборону на 67% по сравнению с 2023 годом, заявил премьер-министр страны Дональд... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:57+0300

2025-06-11T10:57+0300

2025-06-11T10:57+0300

польша

дональд туск

оборона

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg

ВАРШАВА, 11 июн – ПРАЙМ. Коалиционное правительство Польши в первый год своей работы повысило траты на оборону на 67% по сравнению с 2023 годом, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, выступая с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству. "В первый год правления коалиции оборонные расходы выросли на 67%", - указал он. Конкретных цифр или проектов глава польского правительства не озвучил. Через несколько часов в польском сейме состоится голосование о вотуме доверия правительству Туска. О проведении такого заседания попросил сам премьер после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Решение принимается простым большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом числа депутатов. Если сейм не поддерживает предложение о вынесении вотума доверия, премьер-министр обязан подать президенту прошение об отставке. В Сейме 460 депутатов, поэтому в голосовании должны принять участие не менее 230. В настоящее время правящая коалиция имеет хрупкое большинство - 242 депутата из 460.

https://1prime.ru/20250610/lavrov-858363620.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, оборона