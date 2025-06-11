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Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск
Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск - 11.06.2025, ПРАЙМ
Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск
Коалиционное правительство Польши в первый год своей работы повысило траты на оборону на 67% по сравнению с 2023 годом, заявил премьер-министр страны Дональд... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:57+0300
2025-06-11T10:57+0300
2025-06-11T10:57+0300
польша
дональд туск
оборона
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ВАРШАВА, 11 июн – ПРАЙМ. Коалиционное правительство Польши в первый год своей работы повысило траты на оборону на 67% по сравнению с 2023 годом, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, выступая с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству. "В первый год правления коалиции оборонные расходы выросли на 67%", - указал он. Конкретных цифр или проектов глава польского правительства не озвучил. Через несколько часов в польском сейме состоится голосование о вотуме доверия правительству Туска. О проведении такого заседания попросил сам премьер после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Решение принимается простым большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом числа депутатов. Если сейм не поддерживает предложение о вынесении вотума доверия, премьер-министр обязан подать президенту прошение об отставке. В Сейме 460 депутатов, поэтому в голосовании должны принять участие не менее 230. В настоящее время правящая коалиция имеет хрупкое большинство - 242 депутата из 460.
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польша, дональд туск, оборона
ПОЛЬША, Дональд Туск, оборона
Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск
Туск: расходы Польши на оборону в 2024 году выросли на 67% по сравнению с годом ранее
ВАРШАВА, 11 июн – ПРАЙМ. Коалиционное правительство Польши в первый год своей работы повысило траты на оборону на 67% по сравнению с 2023 годом, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, выступая с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству.
"В первый год правления коалиции оборонные расходы выросли на 67%", - указал он. Конкретных цифр или проектов глава польского правительства не озвучил.
Через несколько часов в польском сейме состоится голосование о вотуме доверия правительству Туска. О проведении такого заседания попросил сам премьер после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах.
Решение принимается простым большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом числа депутатов. Если сейм не поддерживает предложение о вынесении вотума доверия, премьер-министр обязан подать президенту прошение об отставке.
В Сейме 460 депутатов, поэтому в голосовании должны принять участие не менее 230. В настоящее время правящая коалиция имеет хрупкое большинство - 242 депутата из 460.
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