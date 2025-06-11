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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится - 11.06.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 397,3 рубля за тонну, на ячмень -... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T23:45+0300

2025-06-11T23:45+0300

2025-06-11T23:53+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 18 по 24 июня снизится до 566 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 397,3 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 238,2 доллара за тонну, на ячмень - 201,4 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 11 по 17 июня, составляет 652,5 рубля за тонну, кукурузы - 359,9 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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сельское хозяйство, россия, рф, москва, минсельхоз, банк россия