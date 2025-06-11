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Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике - 11.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:16+0300
2025-06-11T10:16+0300
экономика
молдавия
приднестровье
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Такое решение принято "в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - отмечается в тексте указа.Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, приднестровье
Экономика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
10:16 11.06.2025
 
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Такое решение принято "в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - отмечается в тексте указа.
Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.
Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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