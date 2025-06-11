https://1prime.ru/20250611/pridnestrove-858395411.html

Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике - 11.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:16+0300

2025-06-11T10:16+0300

2025-06-11T10:16+0300

экономика

молдавия

приднестровье

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Такое решение принято "в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - отмечается в тексте указа.Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250605/moldaviya-858214844.html

молдавия

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, приднестровье