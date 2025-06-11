https://1prime.ru/20250611/prognoz-858420780.html

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков - 11.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T18:44+0300

2025-06-11T18:44+0300

2025-06-11T18:44+0300

банк россии

финансы

банки

россия

москва

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора. "Предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается, поэтому он по-прежнему в диапазоне 3,0–3,5 триллиона рублей", — говорится в материалах.Прогноз по динамике потребительского кредитования также сохраняется.Аналитики ожидают, что в 2025 году темпы роста будут находиться в диапазоне от -1 до +4% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, в 2026-м ЦБ ожидает рост потребкредитования в диапазоне 4-9%.

https://1prime.ru/20250606/grant-858283200.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия