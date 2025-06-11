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ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков - 11.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:44+0300
2025-06-11T18:44+0300
2025-06-11T18:44+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора. "Предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается, поэтому он по-прежнему в диапазоне 3,0–3,5 триллиона рублей", — говорится в материалах.Прогноз по динамике потребительского кредитования также сохраняется.Аналитики ожидают, что в 2025 году темпы роста будут находиться в диапазоне от -1 до +4% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, в 2026-м ЦБ ожидает рост потребкредитования в диапазоне 4-9%.
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ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.
"Предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается, поэтому он по-прежнему в диапазоне 3,0–3,5 триллиона рублей", — говорится в материалах.
Прогноз по динамике потребительского кредитования также сохраняется.
Аналитики ожидают, что в 2025 году темпы роста будут находиться в диапазоне от -1 до +4% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, в 2026-м ЦБ ожидает рост потребкредитования в диапазоне 4-9%.
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