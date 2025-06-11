Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250611/prognoz-858420780.html
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков - 11.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:44+0300
2025-06-11T18:44+0300
банк россии
финансы
банки
россия
москва
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора. "Предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается, поэтому он по-прежнему в диапазоне 3,0–3,5 триллиона рублей", — говорится в материалах.Прогноз по динамике потребительского кредитования также сохраняется.Аналитики ожидают, что в 2025 году темпы роста будут находиться в диапазоне от -1 до +4% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, в 2026-м ЦБ ожидает рост потребкредитования в диапазоне 4-9%.
https://1prime.ru/20250606/grant-858283200.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, банк Россия
18:44 11.06.2025
 
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год — 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.
"Предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается, поэтому он по-прежнему в диапазоне 3,0–3,5 триллиона рублей", — говорится в материалах.
Прогноз по динамике потребительского кредитования также сохраняется.
Аналитики ожидают, что в 2025 году темпы роста будут находиться в диапазоне от -1 до +4% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, в 2026-м ЦБ ожидает рост потребкредитования в диапазоне 4-9%.
% Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
6 июня, 18:21
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала