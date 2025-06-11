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Проханов рад, что государство обратило внимание на литературу - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Проханов рад, что государство обратило внимание на литературу
Проханов рад, что государство обратило внимание на литературу - 11.06.2025, ПРАЙМ
Проханов рад, что государство обратило внимание на литературу
Радостно видеть, что государство вновь обратило внимание на литературу и на культуру в целом, заявил российский и советский писатель Александр Проханов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T00:22+0300
2025-06-11T00:22+0300
россия
экономика
общество
москва
рф
тбилиси
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Радостно видеть, что государство вновь обратило внимание на литературу и на культуру в целом, заявил российский и советский писатель Александр Проханов. "Я рад, что государство наконец снова обратило внимание на литературу и на культуру в целом... Государство увидело, что в литературе, а не только в шоу-бизнесе, для общества есть прок. Что литература в истории русского народа всегда играла гигантскую роль", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы. Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
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россия, общество , москва, рф, тбилиси, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, Тбилиси, Владимир Путин
00:22 11.06.2025
 
Проханов рад, что государство обратило внимание на литературу

Проханов: рад, что государство обратило внимание на литературу и культуру в целом

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Радостно видеть, что государство вновь обратило внимание на литературу и на культуру в целом, заявил российский и советский писатель Александр Проханов.
"Я рад, что государство наконец снова обратило внимание на литературу и на культуру в целом... Государство увидело, что в литературе, а не только в шоу-бизнесе, для общества есть прок. Что литература в истории русского народа всегда играла гигантскую роль", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФТбилисиВладимир Путин
 
 
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