https://1prime.ru/20250611/putin-858399701.html

Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования

Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования - 11.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:20+0300

2025-06-11T11:20+0300

2025-06-11T11:23+0300

россия

мировая экономика

москва

казань

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371953_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_8441ae7b9daac0d92283c5f0f936b54e.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.Глава государства отметил, что образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций. Он также добавил, что школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни.

https://1prime.ru/20250428/kotyakov-857081592.html

москва

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, казань, владимир путин