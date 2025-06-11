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Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования - 11.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:20+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.Глава государства отметил, что образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций. Он также добавил, что школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни.
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РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, КАЗАНЬ, Владимир Путин
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в сфере образования
Путин: РФ рассчитывает на сотрудничество со странами глобального Востока и Юга
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.
Глава государства отметил, что образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций. Он также добавил, что школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни.
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