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Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок
Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок - 11.06.2025, ПРАЙМ
Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок
Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на смену европейским и американским гостиничным брендам на российском рынке, сообщил министр экономического... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:33+0300
2025-06-11T16:33+0300
бизнес
россия
москва
максим решетников
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на смену европейским и американским гостиничным брендам на российском рынке, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Нам важно, что к России растет и интерес иностранных инвесторов. На смену западноевропейским и американским гостиничным брендам на наш рынок зашли гостиничные операторы из азиатских и арабских стран", - сказал Решетников в ходе международного туристического форума "Путешествуй!". Он отметил, что для удобства иностранных инвесторов собраны самые перспективные проекты в единый каталог. "Его обновленную версию представим через неделю на Петербургском экономическом форуме", - уточнил министр. "Готовы видеть иностранных инвесторов наравне с нашими", - заключил он.
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бизнес, россия, москва, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Решетников
16:33 11.06.2025
 
Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок

Решетников: отельные бренды азиатских и арабских стран сменили европейские в РФ

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс в Ялте
Санаторно-курортный комплекс в Ялте - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на смену европейским и американским гостиничным брендам на российском рынке, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Нам важно, что к России растет и интерес иностранных инвесторов. На смену западноевропейским и американским гостиничным брендам на наш рынок зашли гостиничные операторы из азиатских и арабских стран", - сказал Решетников в ходе международного туристического форума "Путешествуй!".
Он отметил, что для удобства иностранных инвесторов собраны самые перспективные проекты в единый каталог. "Его обновленную версию представим через неделю на Петербургском экономическом форуме", - уточнил министр.
"Готовы видеть иностранных инвесторов наравне с нашими", - заключил он.
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