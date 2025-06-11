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Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок

Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок - 11.06.2025, ПРАЙМ

Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на российский рынок

Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на смену европейским и американским гостиничным брендам на российском рынке, сообщил министр экономического... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:33+0300

2025-06-11T16:33+0300

2025-06-11T16:33+0300

бизнес

россия

москва

максим решетников

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Отельные сети азиатских и арабских стран пришли на смену европейским и американским гостиничным брендам на российском рынке, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Нам важно, что к России растет и интерес иностранных инвесторов. На смену западноевропейским и американским гостиничным брендам на наш рынок зашли гостиничные операторы из азиатских и арабских стран", - сказал Решетников в ходе международного туристического форума "Путешествуй!". Он отметил, что для удобства иностранных инвесторов собраны самые перспективные проекты в единый каталог. "Его обновленную версию представим через неделю на Петербургском экономическом форуме", - уточнил министр. "Готовы видеть иностранных инвесторов наравне с нашими", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, максим решетников