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Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах

Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах - 11.06.2025, ПРАЙМ

Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах

Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T20:50+0300

2025-06-11T20:50+0300

2025-06-11T20:50+0300

запорожская область

москва

арктика

роснедра

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава ведомства Олег Казанов. "На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце", - сказал он. Казанов отметил, что уже встречался с руководством ДНР и получил положительную обратную связь. Сейчас, по его словам, Роснедра доводят программу до того, чтобы в ней были представлены все четыре региона. После этого ведомство будет взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется. В апреле Казанов сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ. Отвечая на вопрос, будет ли программа включена во второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды" и на какой срок она запланирована, он ответил, что ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. "Пока мы планируем ее на два трехлетних цикла: с 2026 года по 2028-й и с 2029-го по 2031-й", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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запорожская область

москва

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запорожская область, москва, арктика, роснедра