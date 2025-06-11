Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/rosnedra--858424260.html
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах - 11.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах
Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T20:50+0300
2025-06-11T20:50+0300
запорожская область
москва
арктика
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/01/828850123_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_a4929f2651b2ec87d759b3c8a6e8c6bf.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава ведомства Олег Казанов. "На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце", - сказал он. Казанов отметил, что уже встречался с руководством ДНР и получил положительную обратную связь. Сейчас, по его словам, Роснедра доводят программу до того, чтобы в ней были представлены все четыре региона. После этого ведомство будет взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется. В апреле Казанов сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ. Отвечая на вопрос, будет ли программа включена во второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды" и на какой срок она запланирована, он ответил, что ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. "Пока мы планируем ее на два трехлетних цикла: с 2026 года по 2028-й и с 2029-го по 2031-й", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250522/rosnedra-857833740.html
запорожская область
москва
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/01/828850123_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_51f9e50715ec0de17b839ad437a6b40b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, москва, арктика, роснедра
Запорожская область, МОСКВА, АРКТИКА, Роснедра
20:50 11.06.2025
 
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах

Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДобыча медной руды
Добыча медной руды - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава ведомства Олег Казанов.
"На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце", - сказал он.
Казанов отметил, что уже встречался с руководством ДНР и получил положительную обратную связь. Сейчас, по его словам, Роснедра доводят программу до того, чтобы в ней были представлены все четыре региона. После этого ведомство будет взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется.
В апреле Казанов сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ.
Отвечая на вопрос, будет ли программа включена во второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды" и на какой срок она запланирована, он ответил, что ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. "Пока мы планируем ее на два трехлетних цикла: с 2026 года по 2028-й и с 2029-го по 2031-й", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Глава Роснедр оценил запасы редких металлов на территории России
22 мая, 17:33
 
Запорожская областьМОСКВААРКТИКАРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала