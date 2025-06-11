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Россия поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму

Россия поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму

Россия в апреле поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T04:17+0300

2025-06-11T04:17+0300

2025-06-11T04:17+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в середине весны российский экспорт гречки составил 376,2 тысячи долларов, что в 5,6 раза больше уровня месяцем ранее и в 2,3 раза больше поставок годом ранее. Последний раз больше было в августе 2022 года, когда продажи составляли 378,4 тысячи долларов. В то же время за четыре первых месяца поставки остались на уровне прошлого года, составив 732,7 тысячи долларов. Россия была вторым основным поставщиком этого зерна. Лидером по экспорту стала Канада, хотя ее экспорт сократился в 2,3 раза и составил 1,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Украина с 99,7 тысячи долларов.

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мировая экономика, россия, москва, сша, канада