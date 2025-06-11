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Россия увеличила ввоз бразильских яблок до максимальных за четыре года

Россия увеличила ввоз бразильских яблок до максимальных за четыре года - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила ввоз бразильских яблок до максимальных за четыре года

Россия в январе-мае увеличила ввоз бразильских яблок до максимальных за четыре года 1,15 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным статслужбы | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T05:17+0300

2025-06-11T05:17+0300

2025-06-11T05:17+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-мае увеличила ввоз бразильских яблок до максимальных за четыре года 1,15 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. Российские компании за пять первых месяцев текущего года приобрели в южноамериканской стране яблок на 1,15 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Последний раз закупки больше были в 2021 году. Индия была основным покупателем яблок из Бразилии - стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов. Далее идут Португалия (2,1 миллиона), Ирландия (1,5 миллиона), ОАЭ (1,3 миллиона) и Саудовская Аравия (1,2 миллиона). Россия была шестой среди основных покупателей. В целом Бразилия за январь-май отгрузила за рубеж яблок на 12,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее. При этом в последние два года на фоне непогоды продажи были на самом низком уровне за всю современную историю.

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россия, мировая экономика, бразилия, москва, индия