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Россияне стали бережнее относиться к природе

Россияне стали бережнее относиться к природе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россияне стали бережнее относиться к природе

Россияне стали бережнее относиться к природе, а также больше прислушиваются к специалистам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T07:36+0300

2025-06-11T07:36+0300

2025-06-11T07:36+0300

бизнес

москва

"контур.маркет"

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне стали бережнее относиться к природе, а также больше прислушиваются к специалистам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для стирок, мытья посуды и поверхностей - в среднем спрос на эти товары упал на 15%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "В среднем спрос на моющие средства упал на 15%. Цены выросли на все товары в категории - в среднем на 10%. Сильнее всего подорожали средства для зеркал и стекол - на 26%. В январе–мае 2025 года упаковка объемом 0,5 л стоила около 236 рублей, год назад - 187 рублей. При этом спрос на них снизился меньше всего - на 4%", - говорится в отчете по итогам сравнения 4,2 миллиона чеков за январь-май текущего и аналогичный период прошлого года. "Новый тренд на экономичность и экологичность привел к тому, что россияне стали использовать меньшее количество моющих средств, чем раньше", - пояснила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан. Гель для стирки подорожал на 8%, до 311 рублей. Покупать его стали реже на 26% - это самое заметное падение спроса среди всех товаров в категории. Стиральный порошок тоже оказался в числе лидеров и по росту цен, и по снижению продаж. Сейчас 2 кг порошка стоят в среднем 329 рублей - это на 6% дороже, чем годом ранее. Спрос снизился на 23%. Средство для мытья пола подорожало на 5%, продажи сократились на 7%. Чистящее средство для сантехники выросло в цене на 3%, но его стали покупать на 14% реже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, "контур.маркет"