https://1prime.ru/20250611/rossijane-858390078.html
Россияне стали бережнее относиться к природе
Россияне стали бережнее относиться к природе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали бережнее относиться к природе
Россияне стали бережнее относиться к природе, а также больше прислушиваются к специалистам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T07:36+0300
2025-06-11T07:36+0300
2025-06-11T07:36+0300
бизнес
москва
"контур.маркет"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858390078.jpg?1749616613
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне стали бережнее относиться к природе, а также больше прислушиваются к специалистам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для стирок, мытья посуды и поверхностей - в среднем спрос на эти товары упал на 15%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"В среднем спрос на моющие средства упал на 15%. Цены выросли на все товары в категории - в среднем на 10%. Сильнее всего подорожали средства для зеркал и стекол - на 26%. В январе–мае 2025 года упаковка объемом 0,5 л стоила около 236 рублей, год назад - 187 рублей. При этом спрос на них снизился меньше всего - на 4%", - говорится в отчете по итогам сравнения 4,2 миллиона чеков за январь-май текущего и аналогичный период прошлого года.
"Новый тренд на экономичность и экологичность привел к тому, что россияне стали использовать меньшее количество моющих средств, чем раньше", - пояснила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.
Гель для стирки подорожал на 8%, до 311 рублей. Покупать его стали реже на 26% - это самое заметное падение спроса среди всех товаров в категории.
Стиральный порошок тоже оказался в числе лидеров и по росту цен, и по снижению продаж. Сейчас 2 кг порошка стоят в среднем 329 рублей - это на 6% дороже, чем годом ранее. Спрос снизился на 23%.
Средство для мытья пола подорожало на 5%, продажи сократились на 7%. Чистящее средство для сантехники выросло в цене на 3%, но его стали покупать на 14% реже.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, "контур.маркет"
Бизнес, МОСКВА, "Контур.Маркет"
Россияне стали бережнее относиться к природе
"Контур.Маркет": россияне стали бережнее относиться к природе
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне стали бережнее относиться к природе, а также больше прислушиваются к специалистам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для стирок, мытья посуды и поверхностей - в среднем спрос на эти товары упал на 15%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"В среднем спрос на моющие средства упал на 15%. Цены выросли на все товары в категории - в среднем на 10%. Сильнее всего подорожали средства для зеркал и стекол - на 26%. В январе–мае 2025 года упаковка объемом 0,5 л стоила около 236 рублей, год назад - 187 рублей. При этом спрос на них снизился меньше всего - на 4%", - говорится в отчете по итогам сравнения 4,2 миллиона чеков за январь-май текущего и аналогичный период прошлого года.
"Новый тренд на экономичность и экологичность привел к тому, что россияне стали использовать меньшее количество моющих средств, чем раньше", - пояснила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.
Гель для стирки подорожал на 8%, до 311 рублей. Покупать его стали реже на 26% - это самое заметное падение спроса среди всех товаров в категории.
Стиральный порошок тоже оказался в числе лидеров и по росту цен, и по снижению продаж. Сейчас 2 кг порошка стоят в среднем 329 рублей - это на 6% дороже, чем годом ранее. Спрос снизился на 23%.
Средство для мытья пола подорожало на 5%, продажи сократились на 7%. Чистящее средство для сантехники выросло в цене на 3%, но его стали покупать на 14% реже.