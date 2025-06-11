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Каждый четвертый россиянин применял аналоги "Оземпика" и "Мунджаро"

Каждый четвертый россиянин применял аналоги "Оземпика" и "Мунджаро" - 11.06.2025, ПРАЙМ

Каждый четвертый россиянин применял аналоги "Оземпика" и "Мунджаро"

Каждый четвертый худеющий россиянин применял для снижения веса аналоги "Оземпика" и "Мунджаро" - препараты на основе семаглутида и тирзепатида, говорится в... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T05:45+0300

2025-06-11T05:45+0300

2025-06-11T05:45+0300

бизнес

общество

россия

оземпик

"промомед"

"герофарм"

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Каждый четвертый худеющий россиянин применял для снижения веса аналоги "Оземпика" и "Мунджаро" - препараты на основе семаглутида и тирзепатида, говорится в исследовании Федерации фармацевтических работников, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый четвертый россиянин, стремящийся похудеть, уже применял фармакологические препараты для контроля веса на основе семаглутида и тирзепатида. Согласно опросу, 26,6% участников исследования имеют опыт использования препаратов для снижения веса. Еще 30% респондентов рассматривают возможность применения таких препаратов в будущем. Еще 43,3% заявили, что не использовали и не планируют их применять", - сказано в исследовании. Аналитики уточнили, что такие препараты являются аналогами лекарств "Оземпик" и "Мунджаро". Среди факторов, которые подтолкнули к приему препаратов, 40% назвали назначение врача, а еще 32,5% - желание ускорить результат. Еще 17,5% отметили отсутствие эффекта от тренировок и диеты. Треть респондентов отметили, что занимаются спортом. Основными целями тренировок россияне назвали поддержание здоровья, улучшение внешнего вида и эмоциональную разрядку, а также снижение веса. "Мы наблюдаем значительный сдвиг в сторону более осознанного подхода к использованию фармпрепаратов для контроля веса. Все больше людей понимают, что такие препараты эффективны только как часть комплексной стратегии, включающей изменение образа жизни", - прокомментировала руководитель проекта "Женский доктор" Европейского медицинского центра (ЕМЦ), кандидат медицинских наук Камиля Табеева. Она отметила, что самоназначение препаратов для похудения недопустимо - их нужно принимать исключительно по назначению врача. Семаглутид и тирзепатид используются для лечения диабета и ожирения. Самыми популярными препаратами, в которых содержатся эти действующие вещества, являются "Оземпик" (производитель - датская компания Novo Nordisk A/S) и "Мунджаро" (американская компания Eli Lilly). В России аналоги данных препаратов выпускают компании "Промомед" и "Герофарм".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, оземпик, "промомед", "герофарм"