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Госдума приняла проект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Госдума приняла проект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - 11.06.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла проект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:26+0300

2025-06-11T16:26+0300

2025-06-11T16:26+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ внесен правительством России. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Законопроект дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. Согласно законопроекту, в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. С 1 октября текущего года планируется провести пилот, для этого сейчас разрабатывается постановление правительства, в котором будут определены такие расходы, пояснял в понедельник замглавы Минфина Алексей Лавров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. При этом "обеспечивается полная и практически автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичную форму", а использование его юридическими и физическими лицами является добровольным, подчеркнул Лавров, представляя законопроект на заседании Госдумы. "Но это расширит возможности Федерального казначейства по финансированию расходов", - отметил он. "Это постепенное внедрение создает основу для новой системы расчетов, в которой все движение бюджетных денег можно будет отслеживать в реальном времени. Такой подход меняет не только технику перевода средств, но и общий порядок контроля за бюджетом", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

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финансы, россия, госдума, минфин