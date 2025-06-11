https://1prime.ru/20250611/ryabkov-858393607.html

РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД

РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ

РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД

Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:17+0300

2025-06-11T09:17+0300

2025-06-11T09:17+0300

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СОЧИ, 11 июн - ПРАЙМ. Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, в свою очередь, считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается", - сказал Рябков. По его словам, Москва, со своей стороны, готова оказывать содействие и Вашингтону, и Тегерану. "Причем не только политическое, не только в форме идей, которые можно было бы использовать в процессе переговоров, но и практическое, например, через вывоз избыточного ядерного материала производства Ирана и последующую его адаптацию к производству топлива для реакторов", - добавил замминистра.

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россия, иран, мид рф, сергей рябков, сша, ядерная программа