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РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ
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РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД
РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ
РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД
Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:17+0300
2025-06-11T09:17+0300
политика
россия
иран
мид рф
сергей рябков
сша
ядерная программа
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СОЧИ, 11 июн - ПРАЙМ. Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, в свою очередь, считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается", - сказал Рябков. По его словам, Москва, со своей стороны, готова оказывать содействие и Вашингтону, и Тегерану. "Причем не только политическое, не только в форме идей, которые можно было бы использовать в процессе переговоров, но и практическое, например, через вывоз избыточного ядерного материала производства Ирана и последующую его адаптацию к производству топлива для реакторов", - добавил замминистра.
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россия, иран, мид рф, сергей рябков, сша, ядерная программа
Политика, РОССИЯ, ИРАН, МИД РФ, Сергей Рябков, США, ядерная программа
09:17 11.06.2025
 
РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД

Рябков: Россия готова помочь Ирану и США достичь соглашения по ядерной программе

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СОЧИ, 11 июн - ПРАЙМ. Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, в свою очередь, считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается", - сказал Рябков.
По его словам, Москва, со своей стороны, готова оказывать содействие и Вашингтону, и Тегерану.
"Причем не только политическое, не только в форме идей, которые можно было бы использовать в процессе переговоров, но и практическое, например, через вывоз избыточного ядерного материала производства Ирана и последующую его адаптацию к производству топлива для реакторов", - добавил замминистра.
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников
6 июня, 22:10
 
ПолитикаРОССИЯИРАНМИД РФСергей РябковСШАядерная программа
 
 
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