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В МИД обеспокоены отсутствием реакции США и Британии на требования Москвы

В МИД обеспокоены отсутствием реакции США и Британии на требования Москвы - 11.06.2025, ПРАЙМ

В МИД обеспокоены отсутствием реакции США и Британии на требования Москвы

Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:27+0300

2025-06-11T09:27+0300

2025-06-11T09:27+0300

политика

россия

киев

сергей рябков

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СОЧИ, 11 июн - ПРАЙМ. Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Но, мы в данном случае (атак на российские аэродромы - ред.) увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки в штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков. По его словам, страны, обладающие такими возможностями, сознательно испытывают Москву на терпение и выдержку. "Они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил Рябков. "Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями, на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона по факту означает признание их соучастия в подобного рода действиях, которые гипотетически, - они не привели к этому сейчас, - но гипотетически при продолжении данного курса могут привести к эскалации между ядерными державами", - подчеркнул замминистра.

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россия, киев, сергей рябков, мид рф