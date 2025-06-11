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Российский рынок акций переходит к росту перед праздничным днем

Российский рынок акций переходит к росту перед праздничным днем - 11.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций переходит к росту перед праздничным днем

Российский рынок акций растет днем среды после нескольких сессий снижения к ряду, несмотря на завтрашний выходной день на бирже, следует из данных торгов и... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:41+0300

2025-06-11T14:41+0300

2025-06-11T14:41+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем среды после нескольких сессий снижения к ряду, несмотря на завтрашний выходной день на бирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.39 мск рос на 0,23%, до 2 728,67 пункта. Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 67,66 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня удерживались выше ближайших важных поддержек 2700 пунктов и 1065 пунктов соответственно, пытаясь стабилизироваться перед публикацией данных по инфляции в РФ после завершения основной сессии", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В четверг торги на Мосбирже не будут проводиться в связи с праздничным днем, но инвесторы пока не спешат с фиксацией прибыли, несмотря на угрозу новых санкций ЕС, добавляет она. "Новостной фон остается относительно спокойным, а на внешних рынках преобладают умеренно позитивные настроения на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Локальный рост на российском рынке может быть обусловлен закрытием коротких позиций игроками накануне длинных выходных", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции "Аэрофлота" сегодня опережают рынок, прибавляя 0,8%, поддержку бумагам оказывает активное обсуждение возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, о чем в последние дни заявляют российские официальные лица, отметил Смирнов. Дорожают акции "Сегежи" (+2,83%), ПИКа (+2,54%), "Алросы" (+2,23%), "Совкомфлота" (+2,20%), "РусГидро" (+2,08%), "Новатэка" (+1,82%). Акции автоконцерна "Соллерс" корректируются после прохождения дивидендной отсечки и дешевеют на 12,48%. Также в красной хоне бумаги ТМК (-2,47%), ОГК-2 (-1,28%), Московского кредитного банка (-0,76%), "Россетей" (-0,67%), НЛМК (-0,66%). ПРОГНОЗЫ Смирнов из ФГ "Финам" ожидает завершения торгов в положительной зоне, а Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700-2800 пунктов. "Инфоповоды могут прийти с ПМЭФ на следующей неделе. И важен еще геополитический процесс – тут трудно делать прогнозы. В целом можно заметить, что рынок акций за последние три месяца сильно отстал (на 22%) от динамики облигационного рынка, который традиционно считается более фундаментальным, так как там преобладают институциональные инвесторы, в отличие от рынка акций сейчас, где больше физлиц. Это дает также основания ожидать восстановления рынка акций в среднесрочной перспективе при всех прочих равных", - добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".

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рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа