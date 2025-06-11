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В МИД прокомментировали призыв Рютте к странам НАТО учить русский

В МИД прокомментировали призыв Рютте к странам НАТО учить русский - 11.06.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали призыв Рютте к странам НАТО учить русский

Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил пользу знания иностранных языков, реагируя на слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что без поднятия... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:44+0300

2025-06-11T16:44+0300

2025-06-11T16:44+0300

политика

россия

мид

нато

марк рютте

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил пользу знания иностранных языков, реагируя на слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что без поднятия военных расходов странам альянса якобы придется учить русский. Как сообщила ранее британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, предупредил членов НАТО о том, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Он переезжает из одной страны в другую, делает эти странные заявления о том, что если не довооружиться, если эти деньги не выделить, всем придется учить русский язык. Хотя знание иностранных языков - штука, в общем-то, полезная", - сказал Грушко в интервью каналу "Звезда". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250610/gensek-858349576.html

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россия, мид, нато, марк рютте