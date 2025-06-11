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РЖД рассказали о росте перевозок грузов в контейнерах на пространстве СНГ

РЖД рассказали о росте перевозок грузов в контейнерах на пространстве СНГ - 11.06.2025, ПРАЙМ

РЖД рассказали о росте перевозок грузов в контейнерах на пространстве СНГ

Перевозки грузов в контейнерах в международном сообщении на пространстве СНГ выросли в 2024 году на 15,5%, всего было перевезено более 1,6 миллиарда тонн... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:58+0300

2025-06-11T12:58+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Перевозки грузов в контейнерах в международном сообщении на пространстве СНГ выросли в 2024 году на 15,5%, всего было перевезено более 1,6 миллиарда тонн грузов, сообщили РЖД в Telegram-канале со ссылкой на главу компании Олега Белозерова. "Перевозки грузов в контейнерах в международном сообщении на пространстве СНГ выросли в 2024 году на 15,5%, до 72,3 миллиона тонн. Об этом сообщил глава Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, руководитель РЖД Олег Белозёров на заседании в Душанбе (Таджикистан). Всего перевезено более 1,6 миллиарда тонн грузов", - говорится в сообщении. Белозёров отметил, что железнодорожные администрации ведут динамичную работу по развитию международных транспортных коридоров. Так, принято решение о создании специальной стратегической группы в рамках совета по данному направлению, её задачами будут согласование гибких тарифных условий, цифровизация и совершенствование технологии перевозок. Также большое внимание уделяется организации бесшовного транзита по МТК "Север – Юг". Глава совета отметил более чем трехкратный рост в 2024 году контейнерных перевозок по западному маршруту в Иран и далее (отправлено более 5,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - ред.)) и более чем двухкратный по итогам четырех месяцев 2025 года (3,5 тысяч ДФЭ). Кроме того, существенно увеличился контейнеропоток и на восточном маршруте МТК "Север – Юг". Там в январе-апреле 2025 года объём контейнерных перевозок вырос в 2,5 раза и составил более 1,3 тысячи ДФЭ. "Также Олег Белозёров отметил рост международных пассажирских перевозок на 13,4% в 2024 году (до 9,3 миллиона пассажиров). Он подчеркнул важность взаимодействия железнодорожников на уровне Совета для укрепления экономических связей стран СНГ", - добавляется в сообщении.

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