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На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников

На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников - 11.06.2025, ПРАЙМ

На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников

Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T01:31+0300

2025-06-11T01:31+0300

2025-06-11T01:31+0300

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росавиация

агентство стратегических инициатив

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует единственный дронопорт – первый официально созданный в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, в Сахалинской области беспилотники ежедневно преодолевают десятки и сотни километров, летая по правилам Росавиации. Губернатор объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что регион проявил инициативу и вместе с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив провел в прошлом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", посвященный беспилотникам. "Мы вместе собрали "цифровое небо", чтобы увидеть беспилотники, мы вместе сделали управление полетами, мы вместе создали дронопорт, который сейчас работает - это единственный дронопорт, первый официально в Российской Федерации. И запланировали создать еще восемь дронопортов так, чтобы накрыть весь остров Сахалин, чтобы беспилотная авиация летала", - сказал Лимаренко. Он напомнил, что с 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый", на котором Сахалинская область продемонстрирует, как работает вся экономика беспилотников. О том, что аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, правительство региона сообщило 20 мая. Тогда гендиректор компании "Аврора – беспилотные авиасистемы " Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.

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