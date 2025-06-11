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На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников - 11.06.2025, ПРАЙМ
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На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников - 11.06.2025, ПРАЙМ
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников
Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T01:31+0300
2025-06-11T01:31+0300
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экономика
россия
сахалин
москва
рф
росавиация
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует единственный дронопорт – первый официально созданный в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, в Сахалинской области беспилотники ежедневно преодолевают десятки и сотни километров, летая по правилам Росавиации. Губернатор объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что регион проявил инициативу и вместе с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив провел в прошлом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", посвященный беспилотникам. "Мы вместе собрали "цифровое небо", чтобы увидеть беспилотники, мы вместе сделали управление полетами, мы вместе создали дронопорт, который сейчас работает - это единственный дронопорт, первый официально в Российской Федерации. И запланировали создать еще восемь дронопортов так, чтобы накрыть весь остров Сахалин, чтобы беспилотная авиация летала", - сказал Лимаренко. Он напомнил, что с 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый", на котором Сахалинская область продемонстрирует, как работает вся экономика беспилотников. О том, что аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, правительство региона сообщило 20 мая. Тогда гендиректор компании "Аврора – беспилотные авиасистемы " Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.
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бизнес, россия, сахалин, москва, рф, росавиация, агентство стратегических инициатив
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сахалин, МОСКВА, РФ, Росавиация, Агентство стратегических инициатив
01:31 11.06.2025
 
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников

Лимаренко: еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует единственный дронопорт – первый официально созданный в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко.
По его словам, в Сахалинской области беспилотники ежедневно преодолевают десятки и сотни километров, летая по правилам Росавиации. Губернатор объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что регион проявил инициативу и вместе с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив провел в прошлом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", посвященный беспилотникам.
"Мы вместе собрали "цифровое небо", чтобы увидеть беспилотники, мы вместе сделали управление полетами, мы вместе создали дронопорт, который сейчас работает - это единственный дронопорт, первый официально в Российской Федерации. И запланировали создать еще восемь дронопортов так, чтобы накрыть весь остров Сахалин, чтобы беспилотная авиация летала", - сказал Лимаренко.
Он напомнил, что с 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый", на котором Сахалинская область продемонстрирует, как работает вся экономика беспилотников.
О том, что аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, правительство региона сообщило 20 мая. Тогда гендиректор компании "Аврора – беспилотные авиасистемы " Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСахалинМОСКВАРФРосавиацияАгентство стратегических инициатив
 
 
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