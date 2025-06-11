https://1prime.ru/20250611/sahalin-858387702.html
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников - 11.06.2025, ПРАЙМ
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников
Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T01:31+0300
2025-06-11T01:31+0300
2025-06-11T01:31+0300
бизнес
экономика
россия
сахалин
москва
рф
росавиация
агентство стратегических инициатив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858387702.jpg?1749594711
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует единственный дронопорт – первый официально созданный в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко.
По его словам, в Сахалинской области беспилотники ежедневно преодолевают десятки и сотни километров, летая по правилам Росавиации. Губернатор объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что регион проявил инициативу и вместе с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив провел в прошлом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", посвященный беспилотникам.
"Мы вместе собрали "цифровое небо", чтобы увидеть беспилотники, мы вместе сделали управление полетами, мы вместе создали дронопорт, который сейчас работает - это единственный дронопорт, первый официально в Российской Федерации. И запланировали создать еще восемь дронопортов так, чтобы накрыть весь остров Сахалин, чтобы беспилотная авиация летала", - сказал Лимаренко.
Он напомнил, что с 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый", на котором Сахалинская область продемонстрирует, как работает вся экономика беспилотников.
О том, что аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, правительство региона сообщило 20 мая. Тогда гендиректор компании "Аврора – беспилотные авиасистемы " Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.
сахалин
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сахалин, москва, рф, росавиация, агентство стратегических инициатив
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сахалин, МОСКВА, РФ, Росавиация, Агентство стратегических инициатив
На Сахалине создадут восемь дронопортов для работы беспилотников
Лимаренко: еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Еще восемь дронопортов планируется создать в Сахалинской области для полноценной работы беспилотной авиации по всей территории региона, сейчас там действует единственный дронопорт – первый официально созданный в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко.
По его словам, в Сахалинской области беспилотники ежедневно преодолевают десятки и сотни километров, летая по правилам Росавиации. Губернатор объяснил, что это стало возможным благодаря тому, что регион проявил инициативу и вместе с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив провел в прошлом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", посвященный беспилотникам.
"Мы вместе собрали "цифровое небо", чтобы увидеть беспилотники, мы вместе сделали управление полетами, мы вместе создали дронопорт, который сейчас работает - это единственный дронопорт, первый официально в Российской Федерации. И запланировали создать еще восемь дронопортов так, чтобы накрыть весь остров Сахалин, чтобы беспилотная авиация летала", - сказал Лимаренко.
Он напомнил, что с 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый", на котором Сахалинская область продемонстрирует, как работает вся экономика беспилотников.
О том, что аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, правительство региона сообщило 20 мая. Тогда гендиректор компании "Аврора – беспилотные авиасистемы " Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.