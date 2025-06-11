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Генплан Сахалина перевели в цифровой формат

Генплан Сахалина перевели в цифровой формат - 11.06.2025, ПРАЙМ

Генплан Сахалина перевели в цифровой формат

Вся градостроительная документация Сахалинской области, включая генплан, переведена в цифровой формат с помощью аэрофотосъемки территорий острова беспилотными... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T03:32+0300

2025-06-11T03:32+0300

2025-06-11T03:32+0300

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агентство стратегических инициатив

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Вся градостроительная документация Сахалинской области, включая генплан, переведена в цифровой формат с помощью аэрофотосъемки территорий острова беспилотными летательными аппаратами, что позволяет быстрее всех в России принимать решения по строительству и выдавать соответствующие разрешения, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. "Вся эта картография идет в том числе от того, что идет съемка. Теперь, вот мы сейчас делаем газификацию, мы видим все маршруты, все дома, которые в программе газификации. Значит, через это мы узнаем, что, оказывается, у нас построена недвижимость, но она не зарегистрирована. Или мы видим, что ведем газ, а там дома, что называется, адреса есть, а домов нет, или это какие-нибудь избушки на курьих ножках, куда мы точно газ не дадим. То есть, мы в итоге оцифровали все наши, ну, скажем так, градостроительные документы - это генплан, ПЗЗ (правила землепользования и застройки - ред.), все схемы градостроительные. Мы видим все коммуникации, и инженерные, и транспортные. То есть, мы живем в мире, где все оцифровано", - сказал Лимаренко. Он отметил, что это позволяет региону развиваться быстрее и принимать решения. "Вот мы в Российской Федерации, Сахалин, под номером один в скорости выдачи разрешительных документов различных. Это называется регуляторика. Агентство стратегических инициатив делает рейтинги - вот по выдаче всякого рода документов градостроительных мы на первом месте уже несколько лет. Мы по инвестиционной привлекательности четвертое место держим. И вот эта регуляторика - составляющая этого показателя. В этом показателе мы лучшие. Почему? Потому что мы оцифровали все градостроительные документы. И это тоже беспилотники", - уточнил губернатор. По его словам, если сейчас с помощью БПЛА проверить все кадастровые планы в России, можно фактически выстроить новую карту и уточнить границы территории. "Я вас уверяю, что если их уточнить, то выяснится, что они занижены, и налоговая база занижена. Поэтому, если сейчас правильно организовать эту работу, то можно получить новые налоги за недвижимость", - заявил Лимаренко. В Сахалинской области создана компания "Аврора – БАС", она занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , москва, сахалин, агентство стратегических инициатив