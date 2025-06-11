https://1prime.ru/20250611/sotrudnichestvo-858405826.html
Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию туризма
Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию туризма - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию туризма
Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма, документ планируется подписать летом, сообщили в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:25+0300
2025-06-11T13:25+0300
2025-06-11T13:25+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма, документ планируется подписать летом, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Там уточнили, что в рамках международного туристического форума "Путешествуй!" министр экономического развития России Максим Решетников и министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма. "Документ, который планируется подписать уже летом текущего года, предусматривает меры по увеличению турпотока, упрощению расчетов и совместному продвижению направлений", - сообщили в ведомстве. В Минэкономразвития подчеркнули, что Сербия остается одним из ключевых и быстрорастущих направлений для российских туристов. "В первом квартале 2025 года страну посетили 52 тысячи граждан РФ. Основными факторами привлекательности остаются безвизовый режим и прямые авиарейсы", - отметили в министерстве. "Отношения России и Сербии основаны на многолетней дружбе и доверии. Есть взаимный интерес к сотрудничеству, а главное — потенциал для его развития. Мы благодарны сербской стороне за сохранение безвизового режима для россиян и четкую позицию в вопросе сохранения действующей визовой политики", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении. В рамках дорожной карты стороны договорились провести бизнес-диалог с участием туроператоров на выставке "Отдых.Leisure", которая пройдет в сентябре 2025 года, принять участие в Белградской международной туристической выставке и обменяться графиками ключевых событий в сфере туризма на 2026 год. "Создание условий роста взаимных туристических поездок – то, чего ждут жители наших стран. Это важно для развития экономических, а главное – культурных и дружеских связей", - резюмировал Решетников.
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россия, сербия, туризм
Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию туризма
Минэкономразвития: РФ и Сербия согласовали дорожную карту по сотрудничеству в туризме
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия и Сербия согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма, документ планируется подписать летом, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Там уточнили, что в рамках международного туристического форума "Путешествуй!" министр экономического развития России Максим Решетников и министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма. "Документ, который планируется подписать уже летом текущего года, предусматривает меры по увеличению турпотока, упрощению расчетов и совместному продвижению направлений", - сообщили в ведомстве.
В Минэкономразвития подчеркнули, что Сербия остается одним из ключевых и быстрорастущих направлений для российских туристов. "В первом квартале 2025 года страну посетили 52 тысячи граждан РФ. Основными факторами привлекательности остаются безвизовый режим и прямые авиарейсы", - отметили в министерстве.
"Отношения России и Сербии основаны на многолетней дружбе и доверии. Есть взаимный интерес к сотрудничеству, а главное — потенциал для его развития. Мы благодарны сербской стороне за сохранение безвизового режима для россиян и четкую позицию в вопросе сохранения действующей визовой политики", - сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.
В рамках дорожной карты стороны договорились провести бизнес-диалог с участием туроператоров на выставке "Отдых.Leisure", которая пройдет в сентябре 2025 года, принять участие в Белградской международной туристической выставке и обменяться графиками ключевых событий в сфере туризма на 2026 год.
"Создание условий роста взаимных туристических поездок – то, чего ждут жители наших стран. Это важно для развития экономических, а главное – культурных и дружеских связей", - резюмировал Решетников.
Посол в Белграде ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией