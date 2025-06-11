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Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению

Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению - 11.06.2025, ПРАЙМ

Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению

Глава национальной разведки США Тулси Габбард считает, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:25+0300

2025-06-11T08:25+0300

2025-06-11T08:25+0300

политика

сша

хиросима

тулси габбард

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава национальной разведки США Тулси Габбард считает, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. Габбард опубликовала на своей странице в соцсети Х видеоролик, где рассказала о недавнем визите в японский город Хиросима, на который американские пилоты в 1945 году сбросили атомную бомбу. При этом она подчеркнула последствия этой трагедии. "Это опыт, который останется со мной навсегда... Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, политическая элита и разжигатели войны беспечно провоцируют страх и напряженность между ядерными державами... Именно мы, народ, должны сами открыто высказаться и потребовать прекратить это безумие. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над (созданием - ред.) мира, где никому не придется жить в страхе перед ядерным уничтожением", - заявила она в видеоролике.

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сша

хиросима

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сша, хиросима, тулси габбард