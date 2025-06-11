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Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению
Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению - 11.06.2025, ПРАЙМ
Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению
Глава национальной разведки США Тулси Габбард считает, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:25+0300
2025-06-11T08:25+0300
политика
сша
хиросима
тулси габбард
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава национальной разведки США Тулси Габбард считает, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами. Габбард опубликовала на своей странице в соцсети Х видеоролик, где рассказала о недавнем визите в японский город Хиросима, на который американские пилоты в 1945 году сбросили атомную бомбу. При этом она подчеркнула последствия этой трагедии. "Это опыт, который останется со мной навсегда... Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, политическая элита и разжигатели войны беспечно провоцируют страх и напряженность между ядерными державами... Именно мы, народ, должны сами открыто высказаться и потребовать прекратить это безумие. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над (созданием - ред.) мира, где никому не придется жить в страхе перед ядерным уничтожением", - заявила она в видеоролике.
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сша, хиросима, тулси габбард
Политика, США, Хиросима, Тулси Габбард
08:25 11.06.2025
 
Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению

Глава разведки США Габбард: мир как никогда близок к ядерному уничтожению

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава национальной разведки США Тулси Габбард считает, что мир "как никогда" близок к ядерному уничтожению, и призвала отказаться от эскалации напряженности между ядерными державами.
Габбард опубликовала на своей странице в соцсети Х видеоролик, где рассказала о недавнем визите в японский город Хиросима, на который американские пилоты в 1945 году сбросили атомную бомбу. При этом она подчеркнула последствия этой трагедии.
"Это опыт, который останется со мной навсегда... Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, политическая элита и разжигатели войны беспечно провоцируют страх и напряженность между ядерными державами... Именно мы, народ, должны сами открыто высказаться и потребовать прекратить это безумие. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над (созданием - ред.) мира, где никому не придется жить в страхе перед ядерным уничтожением", - заявила она в видеоролике.
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ПолитикаСШАХиросимаТулси Габбард
 
 
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