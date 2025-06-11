https://1prime.ru/20250611/stavka-858409729.html
Ставка RUONIA выросла 10 июня
Ставка RUONIA выросла 10 июня - 11.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла 10 июня
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 июня, выросла на 0,08... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:38+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 июня, выросла на 0,08 процентного пункта и составила 19,80%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 508,24 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250609/ruonia--858334308.html
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финансы, москва
Ставка RUONIA выросла 10 июня
Ставка RUONIA 10 июня выросла на 0,08 п.п. и составила 19,80%
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 июня, выросла на 0,08 процентного пункта и составила 19,80%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 508,24 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 6 июня снизилась до 20,6%