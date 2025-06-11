https://1prime.ru/20250611/stoloto-858391215.html

В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров

В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров - 11.06.2025, ПРАЙМ

В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров

Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:26+0300

2025-06-11T08:26+0300

2025-06-11T09:05+0300

бизнес

россия

столото

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото"."Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании.Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области.В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи.С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.

https://1prime.ru/20250515/lotereya-857587930.html

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бизнес, россия, столото