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В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров
В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров - 11.06.2025, ПРАЙМ
В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров
Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:26+0300
2025-06-11T09:05+0300
бизнес
россия
столото
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото"."Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании.Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области.В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи.С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.
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бизнес, россия, столото
Бизнес, РОССИЯ, Столото
08:26 11.06.2025 (обновлено: 09:05 11.06.2025)
 
В России с начала года выросло число лотерейных миллионеров

"Столото": в России за январь-май появилось 636 лотерейных миллионеров

Столото
Столото
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании.
Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области.
В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи.
С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.
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