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Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей - 11.06.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:10+0300

2025-06-11T15:10+0300

2025-06-11T15:10+0300

москва

суд

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в суде. Протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на компанию. О каком именно штрафе идёт речь в суде пояснить отказались.

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