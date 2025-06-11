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Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей - 11.06.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей
Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:10+0300
2025-06-11T15:10+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в суде. Протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на компанию. О каком именно штрафе идёт речь в суде пояснить отказались.
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москва, суд
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей
Суд оштрафовал Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на компанию. О каком именно штрафе идёт речь в суде пояснить отказались.
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