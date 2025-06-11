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Бизнес-патриоты предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Бизнес-патриоты предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО
Бизнес-патриоты предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО - 11.06.2025, ПРАЙМ
Бизнес-патриоты предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО
Правительству РФ предложили законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T04:02+0300
2025-06-11T04:02+0300
экономика
общество
рф
московская область
михаил мишустин
валентина матвиенко
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Правительству РФ предложили законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников свыше одной тысячи человек такая квота может составить не менее 1%, обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Также обращения направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, возглавляющему комиссию Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство в части установления на федеральном уровне обязанности для работодателей, у которых среднесписочная численность работников превышает 1000 человек, выделять рабочие места для трудоустройства граждан, являвшихся участниками боевых действий в рамках специальной военной операции и демобилизованных из Вооруженных Сил РФ, иных войск, воинских формирований и органов", - говорится в письме Мишустину за подписью президента Ассоциации Рахмана Янсукова. При этом размер квоты для данной категории граждан, по мнению бизнес-патриотов, должен составлять не менее 1% от среднесписочной численности работников соответствующего работодателя, "то есть 10 участников СВО на 1000 рабочих мест". Для работодателей, у которых среднесписочная численность работников составляет менее 1000 человек, предлагается установить обязанность по выделению одной квоты на трудоустройство для демобилизованных участников спецоперации, предлагают в Ассоциации. В обращении отмечается, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин, по итогам совещания с членами правительства поручил разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции. "Следует отметить, что в ряде регионов соответствующие меры поддержки уже активно внедряются. На наш взгляд, наиболее ярким примером можно считать опыт Московской области, действующее законодательство которой предполагает выделение работодателем одной квоты для участника СВО на каждые 200 сотрудников с заключением им обязательного трудового договора", – подчеркивают в Ассоциации. При этом, несмотря на наличие ряда прогрессивных региональных инициатив, федеральное законодательство в сфере квотирования рабочих мест на сегодняшний день не предусматривает обязательств работодателей по трудоустройству демобилизованных участников СВО. Очевидно, что данная категория граждан заслуживает особого внимания со стороны государства, особенно по вопросам адаптации к гражданской жизни, говорится в письме. В Ассоциации убеждены, что введение обязательной федеральной квоты для участников СВО на предприятиях "станет существенным шагом в обеспечении их права на труд и достойную жизнь после выполнения воинского долга, а также укрепит социальную стабильность в обществе". Ведь многие участники СВО, уже вернувшиеся или те, которые вскоре вернутся к мирной жизни, будут нуждаться в гарантированной государственной поддержке для успешной социальной и профессиональной реинтеграции. И в данном случае именно трудоустройство может стать ключевым элементом этой поддержки. В Ассоциации предлагают главе кабмина "рассмотреть данное предложение и инициировать соответствующую законодательную работу". Эксперты Ассоциации готовы принять участие в разработке и реализации соответствующих мер.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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общество , рф, московская область, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин
Экономика, Общество , РФ, Московская область, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин
04:02 11.06.2025
 
Бизнес-патриоты предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО

Бизнес-патриоты предложили установить для компаний квоты по трудоустройству участников СВО

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Правительству РФ предложили законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников свыше одной тысячи человек такая квота может составить не менее 1%, обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ".
Также обращения направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, возглавляющему комиссию Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Документы есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство в части установления на федеральном уровне обязанности для работодателей, у которых среднесписочная численность работников превышает 1000 человек, выделять рабочие места для трудоустройства граждан, являвшихся участниками боевых действий в рамках специальной военной операции и демобилизованных из Вооруженных Сил РФ, иных войск, воинских формирований и органов", - говорится в письме Мишустину за подписью президента Ассоциации Рахмана Янсукова.
При этом размер квоты для данной категории граждан, по мнению бизнес-патриотов, должен составлять не менее 1% от среднесписочной численности работников соответствующего работодателя, "то есть 10 участников СВО на 1000 рабочих мест".
Для работодателей, у которых среднесписочная численность работников составляет менее 1000 человек, предлагается установить обязанность по выделению одной квоты на трудоустройство для демобилизованных участников спецоперации, предлагают в Ассоциации.
В обращении отмечается, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин, по итогам совещания с членами правительства поручил разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции.
"Следует отметить, что в ряде регионов соответствующие меры поддержки уже активно внедряются. На наш взгляд, наиболее ярким примером можно считать опыт Московской области, действующее законодательство которой предполагает выделение работодателем одной квоты для участника СВО на каждые 200 сотрудников с заключением им обязательного трудового договора", – подчеркивают в Ассоциации.
При этом, несмотря на наличие ряда прогрессивных региональных инициатив, федеральное законодательство в сфере квотирования рабочих мест на сегодняшний день не предусматривает обязательств работодателей по трудоустройству демобилизованных участников СВО. Очевидно, что данная категория граждан заслуживает особого внимания со стороны государства, особенно по вопросам адаптации к гражданской жизни, говорится в письме.
В Ассоциации убеждены, что введение обязательной федеральной квоты для участников СВО на предприятиях "станет существенным шагом в обеспечении их права на труд и достойную жизнь после выполнения воинского долга, а также укрепит социальную стабильность в обществе". Ведь многие участники СВО, уже вернувшиеся или те, которые вскоре вернутся к мирной жизни, будут нуждаться в гарантированной государственной поддержке для успешной социальной и профессиональной реинтеграции. И в данном случае именно трудоустройство может стать ключевым элементом этой поддержки.
В Ассоциации предлагают главе кабмина "рассмотреть данное предложение и инициировать соответствующую законодательную работу". Эксперты Ассоциации готовы принять участие в разработке и реализации соответствующих мер.
 
ЭкономикаОбществоРФМосковская областьМихаил МишустинВалентина МатвиенкоВячеслав Володин
 
 
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