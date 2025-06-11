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Т-Банк запустил для физлиц сервис срочных переводов по реквизитам
Т-Банк запустил для физлиц сервис срочных переводов по реквизитам - 11.06.2025, ПРАЙМ
Т-Банк запустил для физлиц сервис срочных переводов по реквизитам
Т-Банк запустил для физических лиц сервис, позволяющий ускоренно отправлять платежи напрямую юридическим или физлицам по их банковским реквизитам, сообщила... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:15+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-Банк запустил для физических лиц сервис, позволяющий ускоренно отправлять платежи напрямую юридическим или физлицам по их банковским реквизитам, сообщила пресс-служба банка. "В настоящее время переводы физических лиц по реквизитам в другие российские банки занимают в среднем один рабочий день. В рамках сервиса "Срочные переводы по реквизитам" от Т-Банка средства зачислятся в срок до 20 минут", - говорится в сообщении. Как пояснили в банке, у клиентов есть потребность ускоренном переводе по реквизитам, поскольку часто бывают ситуации, когда нужно быстро отправить крупную сумму, которая превышает лимит Системы быстрых платежей (СБП) — свыше 1 миллиона рублей другим людям, или контрагент настаивает именно на переводе средств по реквизитам. Кроме того, бывают случаи, когда необходимо оперативно оплатить счета или иные обязательные платежи по реквизитам в преддверии выходных, чтобы деньги зачислились день в день. После перевода средств по реквизитам в мобильном приложении Т-Банка сразу формируется платежное поручение, что позволяет клиенту оперативно подтвердить сделку.
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финансы, банки, москва
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА
Т-Банк запустил для физлиц сервис срочных переводов по реквизитам
Т-Банк запустил сервис "Срочные переводы по реквизитам" для физических лиц
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Т-Банк запустил для физических лиц сервис, позволяющий ускоренно отправлять платежи напрямую юридическим или физлицам по их банковским реквизитам, сообщила пресс-служба банка.
"В настоящее время переводы физических лиц по реквизитам в другие российские банки занимают в среднем один рабочий день. В рамках сервиса "Срочные переводы по реквизитам" от Т-Банка средства зачислятся в срок до 20 минут", - говорится в сообщении.
Как пояснили в банке, у клиентов есть потребность ускоренном переводе по реквизитам, поскольку часто бывают ситуации, когда нужно быстро отправить крупную сумму, которая превышает лимит Системы быстрых платежей (СБП) — свыше 1 миллиона рублей другим людям, или контрагент настаивает именно на переводе средств по реквизитам.
Кроме того, бывают случаи, когда необходимо оперативно оплатить счета или иные обязательные платежи по реквизитам в преддверии выходных, чтобы деньги зачислились день в день. После перевода средств по реквизитам в мобильном приложении Т-Банка сразу формируется платежное поручение, что позволяет клиенту оперативно подтвердить сделку.
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