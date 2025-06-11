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Россия заняла четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд

Россия заняла четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия заняла четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд

Россия находится на четвертом месте по количеству туристов, посетивших Таиланд в период с 1 января по 8 июня 2025 года, сообщает новостной портал Nation со... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:10+0300

2025-06-11T12:10+0300

2025-06-11T12:10+0300

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БАНГКОК, 11 июн – ПРАЙМ. Россия находится на четвертом месте по количеству туристов, посетивших Таиланд в период с 1 января по 8 июня 2025 года, сообщает новостной портал Nation со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда. "В пятерку зарубежных рынков с наибольшим числом туристов, прибывших в Таиланд с 1 января по 8 июня 2025 года, входят Малайзия, вышедшая на первое место с 2 041 002 туристами, Китай на втором месте с 2 029 481 туристом, на третьем месте Индия с 1 035 864 туристами, на четвертом месте Россия с 981 011 туристами, на пятом – Южная Корея с 707 267 туристами", - заявил в среду министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг, слова которого цитирует издание. Общее число иностранных туристов, посетивших Таиланд с 1 января по 8 июня, превысило 15 миллионов, что на 2,87% меньше, чем в прошлом году за тот же период, сказал глава таиландского минтуризма, представляя журналистам в Бангкоке статистический отчет министерства за первую половину года. По словам Тхиентхонга, Малайзия переместилась в этом году на первое место в списке в связи со снижением количества прибывающих в Таиланд туристов из Китая, который оказался на втором месте, сообщает портал. Число туристических заездов из Индии в первой половине 2025 года выросло по сравнению с первой половиной 2024 года, превысив миллион, говорится в сообщении. По статистическим данным министерства туризма и спорта Таиланда, в течение всего 2024 года страну посетили более 1,7 миллиона россиян. Таиландские туроператоры надеются, что в 2025 году этот показатель вырастет до 1,9 миллиона туристов из России.

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туризм, бизнес, таиланд, бангкок, малайзия