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Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18%

Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18% - 11.06.2025, ПРАЙМ

Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18%

Инвестиции "Татнефти" по итогам прошлого года снизились на 18% и составили 235,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:32+0300

2025-06-11T14:32+0300

2025-06-11T14:59+0300

татнефть

инвестиции

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инвестиции "Татнефти" по итогам прошлого года снизились на 18% и составили 235,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.Согласно отчету, общий объем инвестиций "Татнефти" в 2024 году был на уровне 235,8 миллиарда рублей, а в 2023 году – 287,5 миллиарда рублей. Таким образом, показатель снизился на 18%.При этом в предыдущие годы показатель демонстрировал рост: в 2023 году вырос почти в 1,6 раза, в 2022 году увеличился до 184,4 миллиарда рублей (+43,7%), а в 2021 году – до 128,3 миллиарда рублей (+24,3%).Инвестпрограмма компании направлена на повышение эффективности нефтедобычи в Татарстане, разработку месторождений сверхвязкой нефти, улучшение структуры запасов и расширение географии присутствия компании в РФ, увеличение объемов реализации продуктов за счет нефтегазопереработки и нефтехимии, расширение рознично-сбытовой сети, развитие генерирующих активов."Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

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татнефть, инвестиции