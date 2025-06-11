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Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18% - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18%
Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18%
Инвестиции "Татнефти" по итогам прошлого года снизились на 18% и составили 235,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:32+0300
2025-06-11T14:59+0300
татнефть
инвестиции
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инвестиции "Татнефти" по итогам прошлого года снизились на 18% и составили 235,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.Согласно отчету, общий объем инвестиций "Татнефти" в 2024 году был на уровне 235,8 миллиарда рублей, а в 2023 году – 287,5 миллиарда рублей. Таким образом, показатель снизился на 18%.При этом в предыдущие годы показатель демонстрировал рост: в 2023 году вырос почти в 1,6 раза, в 2022 году увеличился до 184,4 миллиарда рублей (+43,7%), а в 2021 году – до 128,3 миллиарда рублей (+24,3%).Инвестпрограмма компании направлена на повышение эффективности нефтедобычи в Татарстане, разработку месторождений сверхвязкой нефти, улучшение структуры запасов и расширение географии присутствия компании в РФ, увеличение объемов реализации продуктов за счет нефтегазопереработки и нефтехимии, расширение рознично-сбытовой сети, развитие генерирующих активов."Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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татнефть, инвестиции
Татнефть, инвестиции
14:32 11.06.2025 (обновлено: 14:59 11.06.2025)
 
Инвестиции "Татнефти" в 2024 году снизились на 18%

"Татнефть": инвестиции компании по итогам 2024 года снизились до 235,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инвестиции "Татнефти" по итогам прошлого года снизились на 18% и составили 235,8 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.
Согласно отчету, общий объем инвестиций "Татнефти" в 2024 году был на уровне 235,8 миллиарда рублей, а в 2023 году – 287,5 миллиарда рублей. Таким образом, показатель снизился на 18%.
При этом в предыдущие годы показатель демонстрировал рост: в 2023 году вырос почти в 1,6 раза, в 2022 году увеличился до 184,4 миллиарда рублей (+43,7%), а в 2021 году – до 128,3 миллиарда рублей (+24,3%).
Инвестпрограмма компании направлена на повышение эффективности нефтедобычи в Татарстане, разработку месторождений сверхвязкой нефти, улучшение структуры запасов и расширение географии присутствия компании в РФ, увеличение объемов реализации продуктов за счет нефтегазопереработки и нефтехимии, расширение рознично-сбытовой сети, развитие генерирующих активов.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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