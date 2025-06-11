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Россия и США проведут телемост для усиления гражданского диалога

Россия и США проведут телемост для усиления гражданского диалога - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия и США проведут телемост для усиления гражданского диалога

Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:48+0300

2025-06-11T13:48+0300

2025-06-11T13:48+0300

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - ПРАЙМ. Телемост Россия–США, который пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление гражданских связей между двумя странами и развитие концепции "народной дипломатии", сообщил РИА Новости российский предприниматель, организатор и ведущий мероприятия Павел Балобанов. Мероприятие свяжет Северную столицу с американским городом Кингстоном (штат Нью-Йорк). Балобанов будет вести телемост из Санкт-Петербурга, а его со-ведущим в США выступит бывший американский разведчик Скотт Риттер. Телемост пройдет параллельно с мероприятиями Петербургского международного экономического форума, однако не входит в его официальную программу. "Основная цель телемоста Россия–США — усиление диалога между гражданским обществом двух стран и продвижение идеи народной дипломатии, проявления ответственности граждан не на словах, а на деле. В условиях формирования нового миропорядка и стремительного развития технологий важность взаимопонимания между народами становится особенно актуальной. Телемост и гражданский саммит станут отправной точкой для создания платформы гражданской дипломатии, обсуждения ключевых вопросов, обмена опытом и налаживания культурных связей", — отметил Балобанов. Он подчеркнул, что сама концепция не нова и восходит к знаменитому телемосту Москва–Сиэтл, который в 1985 году дал возможность обычным людям с обеих сторон "железного занавеса" поговорить друг с другом в период международной напряженности. "Моя гражданская миссия — показывать миру Россию не такой, какой её представляют западные СМИ, а такой, какая она есть на самом деле: инновационной и гостеприимной", — добавил организатор. На мероприятии ожидается участие известных лиц из обеих стран, включая актеров, писателей, учителей, инженеров и топ-менеджеров. С российской стороны приглашения получили замглавы администрации президента России Максим Орешкин, советник президента Антон Кобяков, руководитель Центра G.O.R.K.I. в СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По словам Балобанова, Риттер также направил приглашения бывшему американскому конгрессмену Деннису Кусиничу и британскому музыканту, сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу.

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россия, санкт-петербург, нью-йорк, сша