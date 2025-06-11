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Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем
Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем - 11.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем
Внешнеэкономическая напряженность между США и Китаем сохранится, а объемы торговли упадут даже после подписания соглашения, сообщил РИА Новости независимый... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:18+0300
2025-06-11T17:18+0300
2025-06-11T17:18+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Внешнеэкономическая напряженность между США и Китаем сохранится, а объемы торговли упадут даже после подписания соглашения, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В среду Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Американский президент заявил, что в рамках сделки Китай сохранит текущие 10%-ные пошлины на товары, импортируемые из США, в то время как США сохранят 55%-ные пошлины на китайский импорт. "Это сохранит внешнеэкономическую напряженность между обоими странами, не считая сокращение экспорта из Китая на американский рынок и переориентации поставок в другие государства мира. Однако снизить ввоз товаров из КНР до нуля власти США все-таки не смогут в силу зависимости от импорта широкого спектра позиций, в частности, редкоземов. Поэтому объемы торговли между США и Китаем упадут, создавая проблемы американским покупателям китайских товаров", - полагает Хазанов.
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сша, китай, мировая экономика, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, Мировая экономика, торговля
Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем
Хазанов: из-за внешнеэкономической напряженности США и КНР, объем торговли стран снизится
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Внешнеэкономическая напряженность между США и Китаем сохранится, а объемы торговли упадут даже после подписания соглашения, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В среду Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Американский президент заявил, что в рамках сделки Китай сохранит текущие 10%-ные пошлины на товары, импортируемые из США, в то время как США сохранят 55%-ные пошлины на китайский импорт.
"Это сохранит внешнеэкономическую напряженность между обоими странами, не считая сокращение экспорта из Китая на американский рынок и переориентации поставок в другие государства мира. Однако снизить ввоз товаров из КНР до нуля власти США все-таки не смогут в силу зависимости от импорта широкого спектра позиций, в частности, редкоземов. Поэтому объемы торговли между США и Китаем упадут, создавая проблемы американским покупателям китайских товаров", - полагает Хазанов.
Трамп заявил о планах сотрудничать с Си Цзиньпином по вопросам торговли