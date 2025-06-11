https://1prime.ru/20250611/torgovlya-858418032.html

Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем

Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем - 11.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал сокращение объема торговли между США и Китаем

Внешнеэкономическая напряженность между США и Китаем сохранится, а объемы торговли упадут даже после подписания соглашения, сообщил РИА Новости независимый... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T17:18+0300

2025-06-11T17:18+0300

2025-06-11T17:18+0300

экономика

сша

китай

мировая экономика

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Внешнеэкономическая напряженность между США и Китаем сохранится, а объемы торговли упадут даже после подписания соглашения, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В среду Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Американский президент заявил, что в рамках сделки Китай сохранит текущие 10%-ные пошлины на товары, импортируемые из США, в то время как США сохранят 55%-ные пошлины на китайский импорт. "Это сохранит внешнеэкономическую напряженность между обоими странами, не считая сокращение экспорта из Китая на американский рынок и переориентации поставок в другие государства мира. Однако снизить ввоз товаров из КНР до нуля власти США все-таки не смогут в силу зависимости от импорта широкого спектра позиций, в частности, редкоземов. Поэтому объемы торговли между США и Китаем упадут, создавая проблемы американским покупателям китайских товаров", - полагает Хазанов.

https://1prime.ru/20250611/tramp-858415850.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, мировая экономика, торговля