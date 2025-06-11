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Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота
Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота - 11.06.2025, ПРАЙМ
Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота
Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет в четверг в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:18+0300
2025-06-11T16:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн - ПРАЙМ. Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет в четверг в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, стороны обсудят итоги первого полугодия и поставят задачи на оставшиеся шесть месяцев, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. В столице Узбекистана 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. "Специальная рабочая группа создана - два министра: (глава Минэкономразвития РФ) Максим Геннадьевич Решетников с нашей стороны, (министр инвестиций, промышленности и торговли) Лазиз Шавкатович Кудратов (от) Республики Узбекистан… Буквально завтра у нас состоится очередное заседание этой рабочей группы на полях форума. Максим Геннадьевич Решетников приедет, здесь Лазиз Кудратов будет. Мы собираемся, подводим итоги первого полугодия 2025 года, ставим задачи до конца года. Мне кажется, это очень хороший и нужный формат", - сказал Вольвач на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Он добавил, что в рамках рабочей группы разработан план, определяющий задачи на каждый квартал. "Примерно знаем индикативы на каждый квартал, сколько нам по каждой категории и по каждой отрасли надо нарастить экспорт-импорт, и что нужно для этого сделать. Где-то работать с регуляторикой, где-то улучшить физическую доступность через инвестиции в инфраструктуру, где-то просто информационно обеспечить известность, узнаваемость отдельных брендов. И по всему этому спектру непростых задач мы работаем", - подчеркнул российский замминистра.
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россия, мировая экономика, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН
16:18 11.06.2025
 
Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота

Замглавы Минэкономразвития Вольвач: РФ и Узбекистан обсудят рост товарооборота

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 июн - ПРАЙМ. Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет в четверг в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, стороны обсудят итоги первого полугодия и поставят задачи на оставшиеся шесть месяцев, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
В столице Узбекистана 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
"Специальная рабочая группа создана - два министра: (глава Минэкономразвития РФ) Максим Геннадьевич Решетников с нашей стороны, (министр инвестиций, промышленности и торговли) Лазиз Шавкатович Кудратов (от) Республики Узбекистан… Буквально завтра у нас состоится очередное заседание этой рабочей группы на полях форума. Максим Геннадьевич Решетников приедет, здесь Лазиз Кудратов будет. Мы собираемся, подводим итоги первого полугодия 2025 года, ставим задачи до конца года. Мне кажется, это очень хороший и нужный формат", - сказал Вольвач на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.
Он добавил, что в рамках рабочей группы разработан план, определяющий задачи на каждый квартал. "Примерно знаем индикативы на каждый квартал, сколько нам по каждой категории и по каждой отрасли надо нарастить экспорт-импорт, и что нужно для этого сделать. Где-то работать с регуляторикой, где-то улучшить физическую доступность через инвестиции в инфраструктуру, где-то просто информационно обеспечить известность, узнаваемость отдельных брендов. И по всему этому спектру непростых задач мы работаем", - подчеркнул российский замминистра.
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