https://1prime.ru/20250611/tovrooborot-858415956.html

Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота

Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота - 11.06.2025, ПРАЙМ

Москва и Ташкент обсудят увеличение товарооборота

Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет в четверг в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:18+0300

2025-06-11T16:18+0300

2025-06-11T16:18+0300

экономика

россия

мировая экономика

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июн - ПРАЙМ. Заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет в четверг в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, стороны обсудят итоги первого полугодия и поставят задачи на оставшиеся шесть месяцев, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. В столице Узбекистана 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. "Специальная рабочая группа создана - два министра: (глава Минэкономразвития РФ) Максим Геннадьевич Решетников с нашей стороны, (министр инвестиций, промышленности и торговли) Лазиз Шавкатович Кудратов (от) Республики Узбекистан… Буквально завтра у нас состоится очередное заседание этой рабочей группы на полях форума. Максим Геннадьевич Решетников приедет, здесь Лазиз Кудратов будет. Мы собираемся, подводим итоги первого полугодия 2025 года, ставим задачи до конца года. Мне кажется, это очень хороший и нужный формат", - сказал Вольвач на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Он добавил, что в рамках рабочей группы разработан план, определяющий задачи на каждый квартал. "Примерно знаем индикативы на каждый квартал, сколько нам по каждой категории и по каждой отрасли надо нарастить экспорт-импорт, и что нужно для этого сделать. Где-то работать с регуляторикой, где-то улучшить физическую доступность через инвестиции в инфраструктуру, где-то просто информационно обеспечить известность, узнаваемость отдельных брендов. И по всему этому спектру непростых задач мы работаем", - подчеркнул российский замминистра.

https://1prime.ru/20250605/gaz-858235417.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, узбекистан