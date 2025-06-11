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Трамп назвал победой решение суда разрешить США применять пошлины
Трамп назвал победой решение суда разрешить США применять пошлины - 11.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал победой решение суда разрешить США применять пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральный апелляционный суд разрешил властям США применять пошлины "для защиты от других стран", назвал это "важной... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:03+0300
2025-06-11T14:03+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральный апелляционный суд разрешил властям США применять пошлины "для защиты от других стран", назвал это "важной победой". "Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут применять пошлины для защиты себя от других стран. Значительная и важная победа для США", - заявил Трамп в соцсети Thruth Social. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Внешнеторговый суд США позднее постановил, что Трамп превысил полномочия, инстанция распорядилась заблокировать пошлины. Позднее апелляционный суд восстановил действие указов. В июне апелляционный суд вновь рассмотрел вопрос о законности действий Белого дома.
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сша, москва, дональд трамп
Экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Трамп назвал победой решение суда разрешить США применять пошлины
Трамп назвал победой решение суда разрешить США применять пошлины для "защиты"
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральный апелляционный суд разрешил властям США применять пошлины "для защиты от других стран", назвал это "важной победой".
"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут применять пошлины для защиты себя от других стран. Значительная и важная победа для США", - заявил Трамп в соцсети Thruth Social.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Внешнеторговый суд США позднее постановил, что Трамп превысил полномочия, инстанция распорядилась заблокировать пошлины. Позднее апелляционный суд восстановил действие указов. В июне апелляционный суд вновь рассмотрел вопрос о законности действий Белого дома.
NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее